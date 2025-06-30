Вашингтон і москва зберігають канал комунікації розвідок

Очільник російської Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін повідомив про чергову розмову з директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джоном Реткліффом. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, на який посилається агентство Reuters у неділю, 29 червня.

📢 «У мене була телефонна розмова з моїм американським колегою. І ми зарезервували одне для одного можливість будь-який час зідзвонитися обговорювати питання, які нас цікавлять», — заявив Наришкін.

За даними російських медіа, останній підтверджений контакт між наришкіним і Реткліффом мав місце у березні 2025 року. Тоді обговорювалися, зокрема, питання взаємодії двох спецслужб, а також механізми реагування на кризові ситуації.

🕵️‍♂️ Reuters зазначає, що розмова наришкіна з ЦРУ відбулася на тлі довготривалого протистояння між російською СЗР, спадкоємицею радянського КДБ, та американським ЦРУ. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, обидві сторони активізували публічні зусилля з вербування нових агентів.

Спостерігачі зауважують, що регулярні контакти між керівниками розвідок навіть в умовах війни можуть свідчити про спроби контролю над окремими кризовими ситуаціями, уникнення ескалацій та збереження каналів стратегічного зв’язку.

☝️ Також нагадаємо, що влада рф намагається розширити експорт скрапленого газу, залучаючи тіньовий флот для обходу західних санкцій. Згідно з інформацією агентства, російське судно для перевезення СПГ уперше з жовтня пришвартувалося до експортного заводу Арктик СПГ 2, що належить компанії «Новатек».