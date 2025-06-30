Понеділок, 30 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Вашингтон і москва зберігають канал комунікації розвідок

Денис Молотов
Денис Молотов
Вашингтон і москва зберігають канал комунікації розвідок

Очільник російської Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін повідомив про чергову розмову з директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джоном Реткліффом. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, на який посилається агентство Reuters у неділю, 29 червня.

📢 «У мене була телефонна розмова з моїм американським колегою. І ми зарезервували одне для одного можливість будь-який час зідзвонитися обговорювати питання, які нас цікавлять», — заявив Наришкін.

За даними російських медіа, останній підтверджений контакт між наришкіним і Реткліффом мав місце у березні 2025 року. Тоді обговорювалися, зокрема, питання взаємодії двох спецслужб, а також механізми реагування на кризові ситуації.

🕵️‍♂️ Reuters зазначає, що розмова наришкіна з ЦРУ відбулася на тлі довготривалого протистояння між російською СЗР, спадкоємицею радянського КДБ, та американським ЦРУ. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, обидві сторони активізували публічні зусилля з вербування нових агентів.

Спостерігачі зауважують, що регулярні контакти між керівниками розвідок навіть в умовах війни можуть свідчити про спроби контролю над окремими кризовими ситуаціями, уникнення ескалацій та збереження каналів стратегічного зв’язку.

☝️ Також нагадаємо, що влада рф намагається розширити експорт скрапленого газу, залучаючи тіньовий флот для обходу західних санкцій. Згідно з інформацією агентства, російське судно для перевезення СПГ уперше з жовтня пришвартувалося до експортного заводу Арктик СПГ 2, що належить компанії «Новатек».

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Wellboy відверто про боротьбу із залежностями: ліки, психіатр

ПОДІЇ

Фейк: «Україна готова прийняти 40 мільйонів біженців з Ізраїлю», – Зеленська

СТОПФЕЙК

Rheinmetall виготовить 20 евакуаційних машин для ЗСУ

ЕКОНОМІКА

Обстріл Лиману на Донеччині: поранено подружжя з дитиною

ВІЙНА

Генштаб оновив карту бойових дій: третина боїв – на одному напрямку

ВІЙНА

Ворожі БпЛА атакували Пісочин, Дергачі та Курортне: двоє загиблих

ВІЙНА

Пєсков заснув під путіна: момент потрапив на відео

ПОДІЇ

СЗР: кремль готує повну заборону на експорт бензину

ПОДІЇ

Окупанти здійснили 72 бойових зіткнення на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на напрямках

ПОДІЇ

Ядерна програма Ірану не знищена, але сповільнена — ЗМІ

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"