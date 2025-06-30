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Попри санкції, росія шукає покупців СПГ у Китаї та Індії

Денис Молотов
Денис Молотов
Попри санкції росія шукає покупців СПГ у Китаї та Індії

Влада рф намагається розширити експорт скрапленого газу, залучаючи тіньовий флот для обходу західних санкцій. Про це повідомило агентство Bloomberg у неділю, 29 червня, з посиланням на супутникові знімки та дані трейдерів.

Згідно з інформацією агентства, російське судно для перевезення СПГ уперше з жовтня пришвартувалося до експортного заводу Арктик СПГ 2, що належить компанії «Новатек». Завод, який мав стати головним елементом реалізації плану рф щодо трифакторного зростання експорту СПГ до 2030 року, простоював кілька місяців.

⚠️ За словами аналітиків, росія має всі передумови для масштабного нарощування експорту скрапленого газу. Ключову роль у цьому відіграє тіньовий флот рф. Bloomberg зазначає, що щонайменше 13 суден, серед яких танкери, здатні працювати в умовах крижаних вод, залучено до обслуговування Arctic LNG 2.

🛳️ «Деякі з цих суден неодноразово змінювали компанії-оператори, щоб ускладнити ідентифікацію реальних власників», – наголошують у матеріалі. Серед них згадується танкер Iris, а також ще три судна класу Arc4, що очікують у Баренцевому морі. Крім того, два судна перебувають на ремонті в Китаї. Ще одне — біля сховища на Далекому Сході рф, два інших — у Фінській затоці.

Представники торговельних компаній зазначають, що російська влада не припиняла спроб продати СПГ. Зокрема, проводила переговори з потенційними покупцями в Індії та Китаї упродовж останнього року.

📢 «Китай видається найімовірнішим кандидатом, але з огляду на постійне зниження попиту протягом останніх восьми місяців, це буде нелегким завданням. Той факт, що понад мільйон кубометрів СПГ, завантажених ще торік, досі не продано і він зберігається в плавучому сховищі, не обіцяє нічого хорошого для нових спроб цього літа», — зазначив експерт американського Арктичного інституту Малте Гумперт.

⚖️ У той час, як трейдери очікують на можливе посилення санкцій з боку США та ЄС щодо відновленого експорту з Arctic LNG 2, Європейський Союз наразі не планує забороняти імпорт російського скрапленого газу в наступних санкційних пакетах.

📊 Нагадаємо, що попри значне скорочення трубопровідних поставок після 2022 року, торік рф забезпечила до 19% потреб Євросоюзу у скрапленому газі.

Також ГУР повідомляло, що росія проводить незаконне перевалювання нафти у міжнародних водах неподалік Греції, задіявши для цього «тіньовий флот».

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