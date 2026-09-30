На росії планують зібрати 3,7 трлн рублів додаткових податків на тлі рекордних військових витрат

російська влада готує нове підвищення податків для громадян і бізнесу, щоб збільшити бюджетні надходження на тлі зростання витрат на війну проти України. За оцінкою мінфіну рф, яку наводить The Moscow Times із посиланням на бюджетні документи, отримані Reuters, податкові зміни мають принести 3,7 трлн рублів протягом 2027–2029 років.

З цієї суми 1,5 трлн рублів очікують отримати у 2027 році, ще 2,2 трлн — сукупно у 2028–2029 роках. Таким чином, загальна оцінка стосується трирічного періоду.

Проєкт федерального бюджету на наступні три роки уряд рф схвалив 24 вересня. Запропоновані податкові зміни ще мають пройти законодавче затвердження.

Які податки пропонують підвищити

Однією з головних змін стане поширення прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб на так звані пасивні доходи. Йдеться, зокрема, про дивіденди, відсотки за банківськими вкладами, доходи від операцій із цінними паперами та продажу майна.

Для таких надходжень пропонують застосовувати ставки від 13% до 22% замість нинішніх 13–15%. Отже, 22% буде верхньою межею шкали, а конкретна ставка залежатиме від розміру доходу. Податкові пропозиції оприлюднені в офіційному каналі мінфіну рф.

Також передбачено запровадження ПДВ за ставкою 22% для покупок через іноземні інтернет-магазини. Сплачувати його до бюджету як податкові агенти мають електронні торговельні майданчики.

Окремий блок змін стосується оподаткування наддоходів підприємств. Серед галузей, які можуть потрапити під додаткове навантаження, називають металургію, видобування корисних копалин, виробництво добрив і цементу та золотодобування. Від відповідного податку для металургійних і видобувних компаній очікують близько 200 млрд рублів щороку, або 600 млрд за три роки.

На оборону планують спрямувати понад третину бюджету

Нові податкові надходження мають допомогти фінансувати подальше збільшення військових видатків. За даними Reuters, отриманими з бюджетних документів, у 2027 році на статтю «національна оборона» росія планує витратити 17,1 трлн рублів.

Це приблизно на 27% більше за попередньо заплановані на той самий рік 13,5 трлн рублів. За загального обсягу бюджетних видатків у 48,8 трлн рублів на оборону припадатиме близько 35% — понад кожен третій рубль. Сукупні витрати за цією статтею у 2027–2029 роках можуть сягнути 50 трлн рублів.

Водночас бюджет залишатиметься дефіцитним: на 2027 рік російський уряд прогнозує 43,3 трлн рублів доходів за 48,8 трлн видатків. Розрив становитиме 5,5 трлн рублів.

Підвищення податкового навантаження відбувається на тлі слабкого економічного зростання. За оновленими урядовими прогнозами, які наводить Reuters, економіка рф у 2026 році має зрости лише на 0,6%, а інвестиції — скоротитися на 5,4%.

👉 Також нагадаємо, що 12 вересня міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко пояснив, що для запуску фонду потрібно $2–3 млрд. Значну частину розраховують залучити від партнерів. Підвищення ПДВ міністр назвав фактично «єдиним рішенням», яке дозволить швидко зібрати необхідні гроші.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.