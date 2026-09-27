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У Києві російська атака пошкодила головний офіс «Київстару»

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві російська атака пошкодила головний офіс «Київстару»
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У неділю, 27 вересня, внаслідок російської атаки на Київ зазнала пошкоджень будівля головного офісу мобільного оператора «Київстар». У компанії повідомили, що всі співробітники перебувають у безпеці. Про наслідки удару пресслужба оператора розповіла в коментарі УНН.

У Києві російська атака пошкодила головний офіс «Київстару» 01
Фото з соцмереж / 27.09.2026

📢 «Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу “Київстар” у Києві. Усі наші колеги в безпеці», — зазначили в компанії.

Команда оператора оцінює наслідки атаки та координує подальші дії. Масштабу пошкоджень і можливого впливу цього інциденту на надання послуг у наведеному коментарі не уточнили.

Того ж ранку російські війська двічі атакували дата-центр у столиці. За повідомленням шостого президента України В.О. Зеленського, внаслідок першого удару постраждали троє людей, серед яких двоє дітей. Президент також повідомив про загибель чоловіка через нічне влучання дрона в Києві. Даних, які пов’язували б пошкоджений офіс «Київстару» з атакованим дата-центром, у цих повідомленнях немає.

Удари зачепили й передмістя столиці. У Вишневому російський безпілотник упав на проїжджу частину під час руху автомобілів. За даними ДСНС, одна людина загинула, ще троє постраждали. Пошкоджено п’ять автомобілів. Рятувальники надали допомогу постраждалим, яких доправили до лікарні.

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