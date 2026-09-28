METRO втратила контроль над бізнесом на росії після указу путіна

Німецька торговельна група METRO втратила операційний контроль над своїми російськими активами. 28 вересня володимир путін підписав указ про передачу їх під тимчасове управління акціонерного товариства «УК Торг рус», яке належить керівнику російського підрозділу мережі Йоханнесу Толаю.

Відповідний указ №689 оприлюднено на офіційному порталі правової інформації. Документ набрав чинності з дня опублікування.

Які активи METRO передали під тимчасове управління

Рішення охоплює три компанії, пов’язані з російським бізнесом групи:

100% ТОВ «МЕТРО Кеш енд Керрі» , через яке працює торговельна мережа на росії;

, через яке працює торговельна мережа на росії; 100% ТОВ «Метро Верхаус Ногінск» ;

; 100% ТОВ «Рітейл Проперті 5».

Частки належать нідерландським та німецьким структурам групи METRO. Зокрема, у «МЕТРО Кеш енд Керрі» під тимчасове управління передали два пакети — 54,45% і 45,55%, а в «Рітейл Проперті 5» — 90% і 10%.

У власній заяві METRO уточнила, що формально залишається власником російського бізнесу, однак більше не контролює його операційну діяльність. Ці повноваження російська влада передала «УК Торг рус». Інші наслідки рішення для групи наразі оцінюють.

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Хто керуватиме бізнесом і якими були його результати

«УК Торг рус» зареєстрували 8 вересня 2026 року — за 20 днів до підписання указу. Єдиним власником і генеральним директором компанії є Йоханнес Толай. Він очолює російську METRO з 2023 року, а раніше керував місцевими підрозділами Auchan і Globus.

METRO вийшла на російський ринок у 2001 році та продовжила роботу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше група пояснювала це рішення, зокрема, відповідальністю перед працівниками та клієнтами.

За підсумками 2024/25 фінансового року, продажі METRO у росії зросли на 6,7% — до 2,6 млрд євро.

Водночас у повідомленні від 28 вересня група навела актуальні дані про масштаби російського бізнесу: 91 оптовий торговельний центр і близько 9 тисяч працівників.

Передача активів METRO під тимчасове управління відбулася після аналогічних рішень щодо російського бізнесу Auchan, Nestlé та колишньої Leroy Merlin, яка працює під брендом «Лемана ПРО». Nestlé також офіційно підтвердила запровадження зовнішнього управління своїми російськими структурами у вересні 2026 року.

👉 Також нагадаємо, що російська федерація погрожує завдати військових ударів по об’єктах Великої Британії як в Україні, так і за її межами. Приводом для агресивної риторики кремля стало застосування українською армією зброї британського виробництва.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.