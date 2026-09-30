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Понад 3,1 тисячі реактивних дронів за неповний вересень: посилення російських атак

Денис Молотов
Денис Молотов
Понад 3,1 тисячі реактивних дронів за неповний вересень: посилення російських атак
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 30.09.2026

росія збільшила кількість реактивних безпілотників, які застосовує проти України. Станом на 29 вересня російські війська запустили 3177 таких БпЛА, тоді як за весь серпень — 2850. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини» 29 вересня.

📢 «Дронів у нас в цьому місяці уже більше, ніж загалом в попередньому», — зазначив він.

Отже, ще до завершення вересня кількість застосованих реактивних дронів перевищила серпневий показник на 327 одиниць, або приблизно на 11,5%. Наведені Ігнатом цифри стосуються саме реактивних безпілотників, а не загальної кількості БпЛА всіх типів.

Атаки відбуваються хвилями: серед основних напрямків — Київ і область

За словами Ігната, російські війська здійснюють нальоти хвилями. Значну кількість безпілотників спрямовують на Київ та Київщину, які залишаються серед головних напрямків дронових ударів.

Водночас під постійними атаками перебувають Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон і Дніпро. Противник також періодично спрямовує засоби повітряного нападу на захід України. Реактивні безпілотники можуть досягати й віддалених від фронту регіонів.

Ігнат наголосив, що перехоплювати такі цілі складніше засобами, які вже довели свою ефективність проти звичайних «шахедів».

Україні потрібні ракети для ППО та нові перехоплювачі

Для протидії російським повітряним атакам Україні необхідно більше ракет до «Patriot» та інших комплексів протиповітряної оборони. Йдеться як про захист від балістичних ракет, так і про боротьбу з реактивними безпілотниками.

Нині до відбиття атак залучають тактичну авіацію, зокрема винищувачі F-16, та наземні засоби ППО. Їхня робота залежить, серед іншого, від наявності ракет.

За словами Ігната, партнери вже передають окремі пакети боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Однак постачання мають продовжуватися, адже отримані запаси забезпечують потреби лише на певний час.

Водночас Повітряні сили та інші складові Сил оборони очікують від українських виробників нових ефективних засобів, виробництво й застосування яких можна швидко масштабувати.

Нові українські розробки вже застосовують у бою

19 вересня шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про успішне застосування нового дрона-перехоплювача, відзначивши результат військової контррозвідки СБУ у протидії реактивним «шахедам».

📢 «Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач», — зазначив глава держави.

У зверненні 26 вересня Зеленський уточнив, що Україна вже має кілька ефективних прототипів таких перехоплювачів, які використовують у бойових умовах. За його словами, визначено розробки, здатні стати основним засобом захисту від реактивних дронів, і триває масштабування їх виробництва.

👉 Також нагадаємо, що Пентагон уклав із компанією Raytheon, що входить до корпорації RTX, багаторічний контракт максимальною вартістю 20,7 млрд доларів для прискорення виробництва ракет AMRAAM. Їх застосовують винищувачі та зенітні комплекси NASAMS, які перебувають, зокрема, на озброєнні України.

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