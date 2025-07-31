Вашингтон блокує «тіньовий» нафтовий бізнес Ірану та росії

30 липня Міністерство фінансів США оголосило про найбільший з 2018 року санкційний пакет щодо Ірану. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило обмеження проти більш ніж 50 фізичних та юридичних осіб, а також ідентифікувало понад 50 суден, пов’язаних із глобальною нафтовою мережею, яку очолює Мохаммад Хоссейн Шамхані — син радника верховного лідера Ірану.

Під санкції потрапили такі компанії, як Crios Shipping, Marvise SMC DMCC, Armada Global, Reel Shipping, а також десятки інших фірм, що займаються незаконним експортом нафти, продажем зброї та обладнання подвійного призначення, а також відмиванням коштів.

У повідомленні Мінфіну зазначається, що ці компанії використовували «тіньовий флот» для транспортування іранської та російської нафти, переважно до Китаю. Для обходу санкцій застосовували схеми зі зміною власників суден, вимкненням транспондерів, використанням підставних компаній і підроблених документів.

📢 «Ця глобальна мережа ухилялася від санкцій і створювала механізми, які забезпечували прибутки іранському режиму. Виручені кошти родина Шамхані використовувала на придбання елітної нерухомості за кордоном та купівлю іноземних паспортів для ведення бізнесу», — йдеться у повідомленні.

Паралельно з діями Мінфіну, Державний департамент США ввів додаткові санкції — проти 20 компаній і 10 суден. Усі вони також причетні до торгівлі іранською нафтою. Обмеження застосовано згідно з указами президента США №13846 та №13902.

☝️ Нагадаємо, що раніше у червні США запровадили санкції проти десятків осіб і компаній, повʼязаних із діяльністю Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та єменського угруповання хуситів. А у квітні санкції торкнулися осіб, повʼязаних із ядерною програмою Ірану.

📌 Також стало відомо, що ввечері 30 липня в Сенаті США відбулося голосування щодо двох резолюцій. Вони передбачали блокування продажу американської військової техніки Ізраїлю на суму понад 675 мільйонів доларів.