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СУСПІЛЬСТВО

Вакарчук надав коментар щодо рейду ТЦК після його концерту

Денис Молотов
Денис Молотов
Вакарчук надав коментар щодо рейду ТЦК після його концерту

Фронтмен відомого українського рок-гурту “Океану Ельзи” Святослав Вакарчук прокоментував ситуацію, яка сталася біля Палацу спорту в Києві після ювілейного концерту його команди, коли представники територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) та Національної поліції проводили посилені перевірки документів й «пакували» чоловіків, які підлягають військовій службі. Про це повідомляє ТСН у суботу, 12 жовтня.

📢 «У нас сьогодні день народження, я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято», – зазначив він у своєму коментарі.

Вакарчук також підкреслив важливість підтримки слухачами протягом цих тридцяти років існування гурту та висловив вдячність.

📢 «Зокрема, за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка», – додав співак.

👉 Нагадаємо, Святослав Вакарчук, який був народним депутатом двох скликань, нині мобілізований до лав Збройних сил України. Він служить у званні лейтенанта у підрозділі морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

📌 Раніше повідомлялось, що 11 жовтня, після концерту “Океану Ельзи” біля Палацу спорту, співробітники ТЦК разом із Нацполіцією перевіряли у чоловіків військово-облікові документи.

📌 Тих, у кого були проблеми з документами, або хто відмовлявся їх показувати, силою затримували та доставляли до ТЦК та СП. Декому виписували повістки та відпускали.

📌 Також у цей день співробітники ТЦК та СП разом із правоохоронцями проводили подібні посилені рейди у ресторанах і клубах кількох міст, зокрема Києва, Дніпра, Харкова, Вінниці та Хмельницького.

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