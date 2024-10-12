Посилені вечірні рейди ТЦК відбулись по містах України

У п’ятницю ввечері, 11 жовтня, величезна кількість працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) спільно з поліцією здійснили рейди у клубах та ресторанах у таких містах, як Київ, Дніпро, Харків, Вінниця, Хмельницький та інші. Фото і відео з заходів вечірнього масованого «оповіщення» чоловіків активно поширюються користувачами у соціальних мережах.

Очевидці фіксували як просту перевірку документів, так й посилену «бусифікацію» із застосуванням сили.

* «Бусифікація» – народна назва процесу силового оповіщення громадян працівниками ТЦК та СП (або особами у військовій формі, схожими на працівників ТЦК та СП). Слово «бусифікація» походить від поєднання народної назви транспортного засобу «бусик» (мікроавтобус), яким переміщуються особи у військовій формі та самого слова «мобілізація».

Зокрема, у столиці перевірки відбулися не лише після концерту гурту «Океан Ельзи», але й у низці популярних ресторанів. У Харкові представники ТЦК також навідалися до кількох «елітних» закладів.

Раніше повідомлялося, що ТЦК масово перевіряли відвідувачів концерту «Океан Ельзи» в Києві. Це відбувалось після завершення першого з п’яти запланованих концертів відомого українського гурту.

📢 «Рейди ТЦК по концертах, клубам та ресторанам мають відбуватися постійно», — зазначив нардеп Потураєв, повідомляють ЗМІ.

За його словами, у цьому не передбачається нічого поганого, працівники ТЦК просто перевіряли документи.

У соцмережах повідомляють, що й на наступний день посилені рейди ТЦК продовжились по громадських закладах. Так, у Львові та Хмельницькому ТЦК посилено перевіряють та «оповіщують» громадян у торгових центрах та закладах харчування. Про це повідомляють місцеві пабліки у Телеграм.

Крім того, в Україні продовжують надсилати повістки поштою. Вони підписуються за допомогою електронного підпису начальників ТЦК і містять унікальний ідентифікатор у вигляді QR-коду.