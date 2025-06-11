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В США вже передали Трампу план удару по Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
В США вже передали Трампу план удару по Ірану

Генерал Майкл Курілла, очільник Центрального командування Збройних сил США, під час засідання комітету Палати представників із питань збройних сил повідомив, що вже підготував та передав варіанти військового удару по Ірану міністру оборони Піту Геґсету та президенту Дональду Трампу. Про це 10 червня інформує видання The Times of Israel.

📢 «Я надав міністру оборони та президенту широкий вибір варіантів дій», — заявив Курілла у відповідь на запитання, чи готове американське військове командування виконати обіцянку президента Трампа щодо удару по Ірану у разі провалу ядерних переговорів.

За його словами, Ісламська Республіка здатна виготовити 25 кілограмів збройового урану лише за тиждень.

☝️Наступний раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном, шостий за рахунком, має відбутися 15 червня в столиці Оману — Маскаті. США наполягають на повному згортанні іранської програми зі збагачення урану, тоді як Тегеран вважає цю вимогу неприйнятною. Водночас іранська сторона, начебто, готова обмежити ядерну діяльність заради послаблення санкцій.

📢 «Іран готує свою зустрічну пропозицію, яку передасть США через оманських посередників», — повідомив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї. За його словами, нинішню позицію Вашингтона в Тегерані не вважають прийнятною для підписання нової ядерної угоди.

❗Минулого тижня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї публічно відкинув американську пропозицію, вважаючи її такою, що не відповідає національним інтересам Ісламської Республіки. Він підтвердив курс на продовження збагачення урану всередині країни.

Нагадаємо, що, за словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, іранська влада «запевнила Вашингтон, що не має наміру створювати ядерну зброю».

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