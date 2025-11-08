СБУ викрила організаторів псевдовиборів і «референдумів» на Луганщині

Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття колаборантів та зрадників, які сприяли окупаційній владі рф у проведенні незаконних «виборів» і псевдореферендумів на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

У вересні-жовтні цього року слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо восьми організаторів фейкових «голосувань».

Серед викритих злочинців — луганська підприємиця, яка на початку 2023 року добровільно погодилася стати «членом виборчої комісії лнр з правом вирішального голосу» від «російської партії пенсіонерів за соціальну справедливість».

У березні 2024 року за її участю «виборча комісія лнр» організувала і провела так звані «вибори президента рф» за російським законодавством. Після завершення імітаційного «волевиявлення» вона особисто підписала протокол, яким окупаційна адміністрація «підтвердила перемогу» диктатора путіна.

Зловмисниці інкриміновано ч. 2 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за колабораціонізм і організацію незаконних виборів на окупованих територіях.

☝️ Також СБУ довела причетність ще семи поплічників рф, які у 2022 р. проводили на Луганщині «референдум», у 2023 р. – «вибори депутатів», а у 2024 році – «вибори президента рф»:

очільники територіальної та двох дільничних « виборчих комісій » у Старобільському районі;

у Старобільському районі; « керівник тервиборчкому » у Біловодську ;

; « заступниця голови тервиборчкому » в Айдарі (колишній Новопсков) ;

; « члени комісій » у Сєвєродонецьку та Міловому ;

; мешканка Сватівського району, яка самостійно організувала для односельців «голосування» на псевдореферендумі за місцем проживання.

Фігурантам пред’явлено обвинувачення за:

ч. 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ;

ч. 2 ст. 110 — ; ч. 5 ст. 111-1 — колабораційна діяльність.

Обвинувальні акти передано до суду. Усі правопорушники перебувають у розшуку. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність трьох колаборантів Луганщини, які співпрацюють із загарбниками в окупаційній «митниці рф» та сприяють наповненню бюджету держави-агресора.