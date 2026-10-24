Ексрозвіднику з Луганщини повідомили про підозру в держзраді та дезертирстві

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому військовослужбовцю Служби зовнішньої розвідки України. Йому інкримінують державну зраду та дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Під час відпустки виїхав до окупованого Луганська

За матеріалами справи, підозрюваний служив у підрозділі СЗР, який до 2014 року дислокувався в Луганську. Після окупації обласного центру підрозділ перемістили на підконтрольну Україні територію.

Улітку 2015 року, перебуваючи у відпустці, військовослужбовець таємно від керівництва виїхав до тимчасово окупованого Луганська. Там, за версією слідства, він добровільно перейшов на бік агресора та передав представникам так званого «мдб лнр» відомості про діяльність української зовнішньої розвідки.

У СБУ уточнюють: передана інформація не містила державної таємниці, однак окупанти використали її для підривної діяльності проти України.

Одним із наслідків розголошення службових даних, за даними слідства, стало незаконне переслідування мешканця Луганщини. Бойовики затримали чоловіка й тривалий час утримували його в приміщеннях окупаційної псевдоспецслужби.

Участь у пропагандистській пресконференції та робота на окупантів

Правоохоронці також встановили, що фігурант разом зі своїм братом, який теж перейшов на бік ворога, взяв участь у пресконференції, організованій окупаційною адміністрацією «лнр».

Під час заходу, як повідомляє СБУ, колишній розвідник поширював російські пропагандистські тези. Він публічно підтвердив співпрацю з «мдб лнр» і заявив про готовність надалі служити в окупаційних силових структурах.

За наявними у слідства даними, згодом чоловік отримав посаду в цій псевдоспецслужбі. На тимчасово окупованій Луганщині він займався виявленням і затриманням громадян із проукраїнською позицією та колишніх правоохоронців, а також брав участь у їхніх допитах.

Наразі, за інформацією СБУ, підозрюваний продовжує службу у фсб росії та здійснює підривну діяльність на шкоду національній безпеці України.

⚖️ Які підозри висунули колишньому військовослужбовцю

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за двома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 1 статті 111 — державна зрада;

— державна зрада; частиною 3 статті 408 — дезертирство, вчинене в умовах особливого періоду.

Повідомлення про підозру здійснили заочно. Правоохоронці продовжують заходи для затримання чоловіка та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Оперативні та слідчі дії проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

👉 Також нагадаємо, що керівника одного зі структурних підрозділів Луганської облдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості, яка, за даними слідства, призвела до бюджетних збитків на понад 28 млн грн. Посадовець відповідав за організацію та контроль виконання будівельних робіт.