Шульгинська громада спрямувала кошти на підтримку ветеранів та їхніх родин

У Шульгинській громаді станом на 1 жовтня 2026 року профінансували 32 заяви за програмою соціальної підтримки ветеранів війни та їхніх сімей. Загальна сума допомоги становить 480 тисяч гривень.

Програма також охоплює членів сімей загиблих і померлих ветеранів війни, Захисників та Захисниць України. Загалом на її реалізацію в бюджеті громади на 2026 рік передбачено 710 тисяч гривень. Про такий обсяг фінансування раніше повідомляла Луганська ОВА.

Консультації та допомога з документами

Окрім грошових виплат, громада надає ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам інформаційну, консультаційну й організаційну підтримку.

Цьогоріч ветерани війни та члени їхніх сімей отримали 54 інформаційні та 42 консультаційні послуги. Ще 32 послуги стосувалися оформлення документів. Адміністративні послуги й консультації мешканці також можуть отримати на базі ЦНАПу в Черкасах.

Фахівці адміністрації дистанційно підтримують зв’язок із військовослужбовцями, ветеранами та їхніми близькими: з’ясовують потреби, надають роз’яснення й допомагають розв’язувати питання в межах своїх повноважень.

Підтримка школярів та оздоровлення дітей

На одноразову допомогу для підготовки дітей шкільного віку до навчального року громада передбачила 125 тисяч гривень. Виплати вже отримали 15 дітей, зокрема з родин військовослужбовців і ветеранів.

Окремо майже 312 тисяч гривень спрямували на придбання путівок для дитячого оздоровлення. Цього року діти Шульгинської громади мали можливість відпочити на Закарпатті.

До державних, пам’ятних і патріотичних дат громада проводить тематичні онлайн-заходи. До них долучаються військовослужбовці, ветерани, члени їхніх сімей, діти та інші мешканці.

☎️ Детальну інформацію про підтримку можна отримати за телефоном:

093 990 34 02.

👉 Також нагадаємо, що у вересні з бюджету Старобільської громади на матеріальну підтримку мешканців спрямували 1 млн 445 тис. грн. Кошти передбачили для військовослужбовців та їхніх родин, дітей, а також людини, яка перебувала в полоні.