В.о. мера Чернігова залишає посаду через тиск чиновників: місто взяли в заручники

Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако оголосив про своє рішення звільнитися з посади виконувача обов’язків міського голови. Причиною такого кроку він назвав тиск із боку представників військових адміністрацій, які, за його словами, діяли за вказівкою Офісу президента. Про це він повідомив у зверненні до містян, опублікованому на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Чиновники з військових адміністрацій за вказівкою Офісу так і вчинили: взяли місто в заручники. Їхня умова – Ломако повинен піти з обраної посади. Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюся – зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, відсутність розрахунків із підрядниками, що працюють на відновлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, ні копійки на ЗСУ та багато іншого!» — заявив Ломако.

За його словами, місто опинилося в «облозі», і він вирішив залишити посаду, щоб запобігти негативним наслідкам. За його даними, раніше місто стикалося з таким досвідом, опинившись у «заручниках».

📢 «Я не дозволю зупинити життя Чернігова. Вони взяли в облогу місто. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна моя посада, я цю ціну заплачу. Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, у День місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради та прошу її розглянути на найближчій сесії. Для мене життя міста – важливіше за будь-які посади», — підкреслив він.

Олександр Ломако виконував обов’язки міського голови Чернігова з лютого 2023 року, після того, як суд усунув з посади Владислава Атрошенка. Раніше Ломако працював секретарем міської ради з 2020 року, а до цього обіймав посаду заступника мера.

📌 У вересні 2023 року Ломако заявляв про обшуки у своїй квартирі, ініційовані СБУ. Він пов’язував це з закупівлями, здійсненими міською владою під час зимових блекаутів. Також у червні він повідомляв про відмову Міністерства фінансів погодити міжбюджетний трансферт, передбачений для фінансування фортифікацій Чернігова з бюджету Києва.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Комісія з журналістської етики (КЖЕ) заявляє рішучий протест проти спроб представників влади вплинути на журналістів і обмежити свободу слова.