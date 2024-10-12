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Заява КЖЕ про неприпустимість тиску представників влади на незалежні медіа в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Заява КЖЕ про неприпустимість тиску представників влади на незалежні медіа в Україні

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) заявляє рішучий протест проти спроб представників влади вплинути на журналістів і обмежити свободу слова. Цього тижня незалежне онлайн-медіа “Українська правда” поширило заяву, де стверджується про системний і тривалий тиск на видання та окремих журналістів з боку Офісу Президента.

Як стверджують автори заяви, свідченням цього є неформальна заборона посадовцям спілкуватися з журналістами видання. Чиниться тиск на потенційних рекламодавців, щоб послабити фінансове становище незалежного медіа, повідомляється в документі. Все це відбувається без будь-яких офіційних розпоряджень, в непрозорий і непублічний спосіб.

Комісія з журналістської етики висловлює свою підтримку колегам із “Української правди” – видання, відомого своїми резонансними розслідуваннями, в тому числі дій представників чинної влади. Ми засуджуємо будь-яке перешкоджання законній діяльності редакцій і журналістів, вільному обміну думками та поширенню суспільно важливої інформації.

Останнім часом влада намагається втручатися у базові принципи роботи незалежних медіа, виправдовуючи це воєнним станом, потребами фронту, необхідністю дотримуватися єдиної інформаційної політики в країні під час війни. Проте обмеження рівного доступу журналістів до інформації, спроби фінансового впливу на медійників ніяким чином не допоможуть Україні перемогти нашого ворога. Навпаки, спроби тиснути на журналістів дають негативний сигнал західним партнерам України, ускладнюють отримання військової та фінансової допомоги країні.

Цією Заявою Комісія з журналістської етики публічно звертається до Президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися у ситуацію і вжити заходів для припинення тиску на роботу журналістів в Україні. Влада має забезпечити рівний доступ до інформації всіх українських медійників. Незалежно від їхньої редакційної політики, якщо ця політика не суперечить законам та Конституції України.

Незалежні медіа – частина демократичних цінностей, які відстоюють сьогодні українці. Під час повномасштабної війни критично важливо зберігати простір для відкритої дискусії і суспільного контролю за діями влади. Здатність посадовців сприймати критику і вести конструктивний діалог із суспільством є ознакою сильної демократії. Закликаємо всі органи влади поважати принципи свободи медіа та утримуватися від будь-яких спроб тиску на журналістів.

Заява КЖЕ про неприпустимість тиску представників влади на незалежні медіа в Україні

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