В Німеччині проводились обшуки в будинку Шурми – НАБУ

Німецькі слідчі провели обшук у приватному будинку ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми на території Баварії. Слідчі дії здійснені на запит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це 1 серпня повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в ефірі 24 Каналу.

📢 «Оскільки ця інформація є вже медійною, і тим більше, що німецька сторона повідомила, так я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії відбувалися. Особливо коментувати… в силу закону я не можу ні перспективу даного кримінального провадження, ні його суть», – сказав очільник НАБУ.

☝️ Водночас Кривонос наголосив, що «ця справа рухається активно вперед».

Відомо, що обшук проводився 15 липня у місті Штарнберґ, що неподалік Мюнхена. Про це першими повідомили журналісти німецького видання Spiegel, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За їхньою інформацією, до слідчих дій були залучені баварські силовики.

Згідно з попередніми повідомленнями, після звільнення з посади у вересні 2024 року, Ростислав Шурма переїхав з родиною до Німеччини. Колишній посадовець спокійно оселився у Штарнберґу — одному з передмість Мюнхена.

☝️ Раніше повідомлялося, що на тлі тиску з боку громадянського суспільства та міжнародних партнерів в Україні було ухвалено закон, який гарантує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) від впливу генерального прокурора, якого призначає президент.

⚠️ У зв’язку з масштабним антикорупційним розслідуванням НАБУ та САП, народний депутат Олексій Кузнєцов втратив членство у фракції «Слуга народу».

Так видання “Українська правда” повідомляє, що учасників корупційної схеми затримано! Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від “Слуги народу” Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.