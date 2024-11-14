В Міноборони названо кількість працівників ТЦК

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нині працюють близько 36 тисяч осіб (працівників, цивільних, військових, жінок). Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін у четвер, 14 листопада, в етері національного телемарафону «єдині новини».

📢 «В ТЦК працює зараз 36 тисяч людей, серед яких майже 7 тисяч – це цивільні. Також серед військових є обмежено придатні, доволі багато таких людей. Є близько 3 тис. жінок», – відповів Лазуткін на питання щодо кількості персоналу в ТЦК, яке деякі ЗМІ та у соцмережах оцінювали у 100 тисяч осіб.

На цьому тижні, з’явилась інформація про ініціативу у Верховній Раді щодо розформування ТЦК та СП із можливістю переформатування їх працівників у понад 10 бойових бригад для участі в бойових діях на фронті. Водночас у ТЦК пояснили причини, чому їхніх співробітників не можна переводити на бойові завдання.

За словами речника Полтавського ТЦК, жодних бойових бригад з працівників ТЦК та СП створити не можна, оскільки їх працівники, у тому числі – цивільні особи.

Також варто зазначити, що у квітні цього року шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує статус «обмежено придатний». Згідно з новими нормами, тепер є лише дві категорії придатності до військової служби: «придатний» та «непридатний».

☝️ Нагадаємо, що раніше тимчасова спеціальна слідча комісія (ТСК) Верховної Ради рекомендувала розформувати ТЦК та СП. Пропонується створити з їхніх працівників понад 10 повноцінних бригад та направити їхніх працівників до виконання бойових завдань.