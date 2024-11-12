В Раді запропонували розформувати ТЦК та відправити на фронт

Тимчасова спеціальна слідча комісія (ТСК) Верховної Ради рекомендує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Пропонується створити з їхніх працівників понад 10 повноцінних бригад та направити їхніх працівників до виконання бойових завдань. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик під час ефіру програми “Ранок.LIVE”.

За словами депутатки, Міністерство оборони України розвиває концепцію рекрутингових центрів. Це дасть змогу перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК на фронт для виконання бойових завдань.

📢 «Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри з їх числа. Працівники-військовослужбовці Центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад. З чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад», – зазначила Яцик.

☝️ Нагадаємо, представники ТЦК стверджують та наполягають, що патрулювання у громадських місцях сприяє підвищенню громадської свідомості та покращенню мобілізаційних процесів.

📌 Також раніше було повідомлено, що в Закарпатській області правоохоронці викрили начальника районного ТЦК та СП разом із заступником командира однієї з бригад тероборони. Військові посадовці організували незаконний «бізнес» для військовозобов’язаних, охочих уникнути мобілізації.

За хабарі вони забезпечували «клієнтів» фальшивими документами, що підтверджували наявність важких хвороб і дозволяли уникнути призову.