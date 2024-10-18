У центрі Луганська стався потужний вибух автомобіля – соцмережі

У центрі тимчасово окупованого Луганська стався потужний вибух автомобіля. Про це повідомляють телеграм-канали в п’ятницю, 18 жовтня.

Згідно з інформацією, пошкоджено автомобіль УАЗ та ще одну легкову машину, проте причини інциденту поки залишаються невідомими.

Як повідомляють місцеві джерела з окупованого Луганська в соціальних мережах, в УАЗі могли перебувати російські військовослужбовці.

☝️ Раніше стало відомо, що на Луганщині, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку, загинув відомий колаборант Віталій Невеселий. Він очолював обласну організацію руху ліквідованого зрадника іллі киви «патріоти за життя». Після повномасштабного вторгнення росії та окупації Сєвєродонецька, Невеселий продовжив активно співпрацювати з російськими окупантами.

📌 Також було повідомлено, що за здійснення колабораційної діяльності в освітній сфері перед судом постане так званий «ректор луганського державного аграрного університету імені Ворошилова», який діє під контролем окупаційної влади. Слідчі Служби безпеки України передали обвинувальний акт до суду.