В Іспанії арештували ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, обвинуваченого у справі щодо завдання державі збитків на 17,44 мільйона гривень. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 14 травня.

👉 «На території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень», – йдеться в офіційному повідомленні.

Ім’я затриманого у заяві не згадується, однак обставини справи вказують, що йдеться саме про Олега Гладковського. Наразі вирішується питання про його екстрадицію до України.

☝️ У САП нагадали, що експосадовець, діючи в інтересах ПАТ «Автомобільна компанія “Богдан Моторс”», у якій він та його родичі мали частку, зловживав службовим становищем на шкоду державним інтересам.

📆 Ще в жовтні 2019 року йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. У липні 2021 року обвинувальний акт було передано до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

📢 «У листопаді 2023 року вказаний обвинувачений залишив територію України. А вже у квітні 2024-го колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук», — зазначають у прокуратурі.

☝️ Нагадаємо, що у квітні 2021 року НАБУ також оголосило в розшук Ігоря Гладковського, сина експосадовця. За даними слідства, саме він сприяв отриманню преференцій компанією «Оптімумспецдеталь» при роботі з підприємствами Укроборонпрому у 2015–2017 роках.

📌 Слідство у справі Ігоря Гладковського завершилось у лютому 2024 року. Як повідомляли ЗМІ, він покинув Україну ще у квітні 2021-го.

📌 Також раніше стало відомо, що за матеріалами Служби безпеки України засудили за колабораціонізм колишнього голову Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка.