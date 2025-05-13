Вівторок, 13 Травня, 2025
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Колишнього голову ВЦА на Луганщині засуджено до 10 років за співпрацю з рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишнього голову ВЦА на Луганщині засуджено до 10 років за співпрацю з рф

За матеріалами Служби безпеки України засудили за колабораціонізм колишнього голову Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка. Як встановило слідство, чиновник з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік ворога і нині очолює одну з окупаційних структур на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Колишнього голову ВЦА на Луганщині засуджено до 10 років за співпрацю з рф📆 У березні 2022 року Зінченко очолив фейкову адміністрацію Станично-Луганського району, створену російськими загарбниками. Згодом, після псевдовиборів у жовтні 2023 року, його було «обрано» головою так званого «муніципального утворення Станично-Луганський муніципальний округ лнр».

📢 СБУ задокументувала, що зловмисник активно сприяв окупаційній владі:
▪️ закликав місцевих жителів до співпраці з агресором;
▪️ просував участь у фейковому «референдумі» та «виборах»;
▪️ сприяв незаконній паспортизації населення;
▪️ запроваджував російське законодавство на захопленій території;
▪️ організовував підпорядкування підприємств і установ району окупаційній адміністрації рф.

⚖️ Суд визнав Альберта Зінченка винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

❗ Вирок набере чинності з моменту затримання зрадника, якого наразі оголошено у розшук.

🔍 Розслідування вели співробітники ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що за матеріалами Служби безпеки України до 9 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього начальника відділу освіти Новоайдарської селищної ради, депутат Щастинської районної ради 8 скликання. Зрадник після початку повномасштабного вторгнення рф добровільно перейшов на бік окупантів.

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