В енергетичному секторі України вкрадено десятки мільйонів

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, підконтрольних підсанкційному бізнесмену. Про це 2 березня повідомила СБУ.

📢 «Йдеться про привласнення майже 68 мільйонів гривень з рахунків енергопідприємства, яке є частково державною власністю (25% акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України). Щоб заволодіти цією сумою, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних компаній», – вказано в повідомленні.

За даними слідства, у межах схеми розкрадання для фігуранта створили фіктивну посаду радника голови правління підприємства, що постачає електроенергію від магістральних мереж кінцевим споживачам.

☝️ При цьому йому встановили щомісячну зарплату у 1,5 млн грн — це у шість разів перевищує граничні показники оплати праці в енергокомпаніях, визначені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Слідство також встановило, що для мінімізації фактичної зайнятості підозрюваного, щоб підсанкційний бізнесмен «не перевантажувався» на роботі, учасники оборудки визначили йому робочий графік лише чотири години на тиждень.

За інформацією правоохоронців, така схема розкрадання дозволяла бізнесмену обходити санкційні обмеження щодо виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

На підставі зібраних доказів підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Крім того, підозри оголошено трьом його спільникам — керівникам енергокомпаній — за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (за статтею про співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки організатор оборудки перебуває за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про бізнесмена Костянтина Григоришина.

