Уряд визначив пріоритети у фінансовій політиці країни

Кабінет Міністрів України затвердив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки, що визначає ключові фінансові орієнтири країни на середньострокову перспективу. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

📢 «Цей комплексний документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу. Бюджетна декларація має на меті забезпечення сталості та передбачуваності державної фінансової політики, раціонального управління обмеженим бюджетним ресурсом. Водночас вона враховує всі ключові пріоритети держави і євроінтеграційні прагнення України», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

У відомстві пояснили, що декларацію було розроблено спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів і після відповідних консультацій з Міжнародним валютним фондом. Вона стане базовим документом для формування проєкту державного бюджету на 2026 рік.

У Бюджетній декларації вказані:

загальні показники доходів державного бюджету;

орієнтири щодо фінансування дефіциту;

граничні обсяги видатків;

планові показники прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати;

цільові показники державної політики.

☝️ У документі окреслено два можливі сценарії розвитку подій із 2026 року: перший — покращення безпекової ситуації, другий — продовження повномасштабної агресії росії.

У Мінфіні наголосили, що навіть за песимістичного сценарію видатки на оборону не будуть меншими, ніж у 2025 році, а національна безпека залишиться незмінним пріоритетом.

📢 «Видатки на безпеку й оборону є і залишаються ключовими у структурі державного бюджету, незалежно від розвитку подій», — наголосили в Міністерстві фінансів.

Наступним етапом стане передання Бюджетної декларації до Верховної Ради для розгляду.

🔻 Нагадаємо, раніше повідомлялося про суттєвий дефіцит бюджету України, що виник на тлі нових потреб у секторі безпеки та оборони. У березні 2025 року уряд схвалив збільшення видаткової частини бюджету на 449 мільярдів.

👉 Також раніше стало відомо, що Україна завершила минулий опалювальний сезон із найменшими запасами газу за останні 11 років, маючи на кінець зими лише 5,4 мільярда кубометрів.