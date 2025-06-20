П’ятниця, 20 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Україна стикається з дефіцитом газу та нестачею фінансування

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна стикається з дефіцитом газу та нестачею фінансування

Україна завершила минулий опалювальний сезон із найменшими запасами газу за останні 11 років, маючи на кінець зими лише 5,4 мільярда кубометрів. Як повідомляє РБК-Україна, дефіцит газу став критичною проблемою на тлі зниження внутрішнього видобутку та зростання ризиків для енергетичної безпеки.

☝️ Через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру газовидобуток скоротився майже на 40%. Це змусило Україну покривати споживання за рахунок імпорту та залишків у підземних сховищах. На початок червня у сховищах зберігалося лише близько 7 мільярдів кубів. Тоді як до середини жовтня потрібно довести цей обсяг до 13 мільярдів, тобто закачати ще 6 мільярдів кубометрів палива.

📢 «Щоб встигнути, потрібно щомісяця імпортувати щонайменше 870 мільйонів кубів», – пояснив колишній голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

Водночас фінансові ресурси обмежені. «Нафтогаз» наразі має доступ до лише 410 мільйонів євро кредитних ліній від ЄБРР і уряду Норвегії. Цього вистачить на закупівлю близько 1 мільярда кубометрів газу. Решта — під питанням.

Геополітичні ризики посилюють проблему: через удари Ізраїлю по енергетичній інфраструктурі Ірану можливе зростання світових цін на газ. Колишній голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив у Facebook, що атаки Ізраїлю вже порушили ланцюг постачання іранського газу до Туреччини, яка потім реекспортувала його в ЄС.

📢 «Туреччина буде змушена або зменшити постачання в ЄС, або збільшити імпорт дорогого LNG», – зазначив Коболєв. «Це штовхне ціни в Європі вгору. А якщо Ізраїль продовжить удари, частину російського газу можуть навіть переорієнтувати до Ірану».

Видобуток в Україні тим часом частково відновлюється, але ситуація залишається складною.

📢 «Видобуток відновлюється, наскільки це є можливим», – підтверджує виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Проте рівень все ще не досяг показників початку 2025 року. У ДТЕК заявили, що на початку року три їхні установки були пошкоджені, а на повне відновлення знадобиться щонайменше рік.

❌ Ситуацію ускладнює також бюрократичний тиск. У листопаді 2024 року Державна служба геології та надр повторно заблокувала ліцензії на розробку родовищ у Харківській та Полтавській областях, які належать Enwell Energy. За словами незалежного голови ради директорів компанії Чака Валескіні, Україна до кінця року може втратити до 90 мільйонів кубометрів газу через ці обмеження.

📈 Щоб частково компенсувати дефіцит газу, Україна збільшила імпорт з Польщі. 16 червня на липневому аукціоні запропонували частину додаткових потужностей.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Повідомлено підозру «воєнкому лнр» за насильницьку мобілізацію у Луганську

КРИМІНАЛ

Спроба втечі з ТЦК у Харкові завершилася падінням із вікна

СУСПІЛЬСТВО

Викрито посадовця, який заробляв на втечі чоловіків за кордон

КРИМІНАЛ

Сейм Латвії заборонив громадянам рф і Білорусі купувати нерухомість

ПОЛІТИКА

Генштаб: майже третина боїв сьогодні – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Ізраїль атакував Тегеран: цілі – ядерні й ракетні об’єкти

ВАЖЛИВО

Обмін полоненими: усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози

ПОДІЇ

Балістичний удар по Ізраїлю: ракети впали біля офісу Microsoft

ПОДІЇ

Масована дронова атака: ЗСУ знешкодили 70 безпілотників

ВІЙНА

Китай став найважливішим постачальником воєнної машини росії – Economist

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"