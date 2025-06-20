Україна стикається з дефіцитом газу та нестачею фінансування

Україна завершила минулий опалювальний сезон із найменшими запасами газу за останні 11 років, маючи на кінець зими лише 5,4 мільярда кубометрів. Як повідомляє РБК-Україна, дефіцит газу став критичною проблемою на тлі зниження внутрішнього видобутку та зростання ризиків для енергетичної безпеки.

☝️ Через масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру газовидобуток скоротився майже на 40%. Це змусило Україну покривати споживання за рахунок імпорту та залишків у підземних сховищах. На початок червня у сховищах зберігалося лише близько 7 мільярдів кубів. Тоді як до середини жовтня потрібно довести цей обсяг до 13 мільярдів, тобто закачати ще 6 мільярдів кубометрів палива.

📢 «Щоб встигнути, потрібно щомісяця імпортувати щонайменше 870 мільйонів кубів», – пояснив колишній голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

Водночас фінансові ресурси обмежені. «Нафтогаз» наразі має доступ до лише 410 мільйонів євро кредитних ліній від ЄБРР і уряду Норвегії. Цього вистачить на закупівлю близько 1 мільярда кубометрів газу. Решта — під питанням.

Геополітичні ризики посилюють проблему: через удари Ізраїлю по енергетичній інфраструктурі Ірану можливе зростання світових цін на газ. Колишній голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив у Facebook, що атаки Ізраїлю вже порушили ланцюг постачання іранського газу до Туреччини, яка потім реекспортувала його в ЄС.

📢 «Туреччина буде змушена або зменшити постачання в ЄС, або збільшити імпорт дорогого LNG», – зазначив Коболєв. – «Це штовхне ціни в Європі вгору. А якщо Ізраїль продовжить удари, частину російського газу можуть навіть переорієнтувати до Ірану».

Видобуток в Україні тим часом частково відновлюється, але ситуація залишається складною.

📢 «Видобуток відновлюється, наскільки це є можливим», – підтверджує виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Проте рівень все ще не досяг показників початку 2025 року. У ДТЕК заявили, що на початку року три їхні установки були пошкоджені, а на повне відновлення знадобиться щонайменше рік.

❌ Ситуацію ускладнює також бюрократичний тиск. У листопаді 2024 року Державна служба геології та надр повторно заблокувала ліцензії на розробку родовищ у Харківській та Полтавській областях, які належать Enwell Energy. За словами незалежного голови ради директорів компанії Чака Валескіні, Україна до кінця року може втратити до 90 мільйонів кубометрів газу через ці обмеження.

📈 Щоб частково компенсувати дефіцит газу, Україна збільшила імпорт з Польщі. 16 червня на липневому аукціоні запропонували частину додаткових потужностей.