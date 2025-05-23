П’ятниця, 23 Травня, 2025
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Уряд оновив критерії для формування списку терористів

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд оновив критерії для формування списку терористів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю. Або ж тих, на кого поширюються міжнародні санкції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

☝️ Згідно з оновленими правилами, однією з підстав для включення або виключення особи з переліку терористів є інформація про належність організації чи групи до списку терористичних формувань. Таку інформацію подає Служба безпеки України до Державної служби фінансового моніторингу.

📢 «Підставою є інформація СБУ про включення організації до переліку терористичних груп, яку вона передає до Держфінмоніторингу», — зазначено в повідомленні.

Окрім цього, уряд скоригував і Порядок подання інформації до Держфінмоніторингу щодо фінансових операцій, які підлягають контролю в рамках первинного фінансового моніторингу.

Зокрема, із реєстру інформації, яка подається до фінмоніторингу, вилучено пункт про розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та тими, які отримує суб’єкт первинного фінмоніторингу під час перевірки клієнта.

☝️ Нагадаємо, у березні правоохоронці затримали 19-річну мешканку Миколаєва. Вона діяла в інтересах рф і готувала теракт біля обласного управління поліції. Вона діяла за завданням російських спецслужб.

💢 Також раніше стало відомо, що Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну боротьбу з живою силою ворога на східному фронті. Операції тривають у Донецькій і Луганській областях, де ударні дрони СБУ цілеспрямовано виявляють і знищують ворожі позиції.

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