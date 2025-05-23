Уряд оновив критерії для формування списку терористів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю. Або ж тих, на кого поширюються міжнародні санкції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

☝️ Згідно з оновленими правилами, однією з підстав для включення або виключення особи з переліку терористів є інформація про належність організації чи групи до списку терористичних формувань. Таку інформацію подає Служба безпеки України до Державної служби фінансового моніторингу.

📢 «Підставою є інформація СБУ про включення організації до переліку терористичних груп, яку вона передає до Держфінмоніторингу», — зазначено в повідомленні.

Окрім цього, уряд скоригував і Порядок подання інформації до Держфінмоніторингу щодо фінансових операцій, які підлягають контролю в рамках первинного фінансового моніторингу.

Зокрема, із реєстру інформації, яка подається до фінмоніторингу, вилучено пункт про розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та тими, які отримує суб’єкт первинного фінмоніторингу під час перевірки клієнта.

☝️ Нагадаємо, у березні правоохоронці затримали 19-річну мешканку Миколаєва. Вона діяла в інтересах рф і готувала теракт біля обласного управління поліції. Вона діяла за завданням російських спецслужб.

💢 Також раніше стало відомо, що Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну боротьбу з живою силою ворога на східному фронті. Операції тривають у Донецькій і Луганській областях, де ударні дрони СБУ цілеспрямовано виявляють і знищують ворожі позиції.