Британські Typhoon та французькі Rafale провели ядерні навчання

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії вперше долучилися до навчань французького авіаційного компонента ядерного стримування. Під час навчань Rummy британські Typhoon супроводжували французькі Rafale, які відпрацьовували імітацію ядерного удару. Про це 23 жовтня повідомило Reuters.

Французькі літаки вилетіли з авіабази Сен-Дізьє на північному сході країни. Навчальний політ відбувся над Середземним морем. За повідомленням французького оборонного відомства, яке наводить Zone Militaire, справжньої ядерної зброї під час навчань не використовували.

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен назвала спільні маневри важливим етапом оборонної співпраці двох країн.

📢 «Вперше винищувачі Typhoon з Королівських військово-повітряних сил Великої Британії приєдналися до винищувачів Rafale з Повітряно-космічних сил Франції для участі в навчаннях, організованих стратегічними повітряними силами ядерного авіаційного компонента. Це вирішальний етап у співпраці в галузі оборони Франції та Великої Британії, що демонструє координацію та відданість двох європейських ядерних держав справі безпеки Європи та надійного стримування», – заявила вона.

Метою навчань було посилення координації та взаємодії британських і французьких екіпажів. Водночас ядерні сили обох держав залишаються незалежними.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг наголосив на спільній відповідальності Лондона й Парижа за європейську безпеку.

📢 «У світі, що стає дедалі небезпечнішим, наші супротивники не повинні мати жодних сумнівів: Велика Британія та Франція солідарні у своїй відданості європейській безпеці та підтримці стримування, яке допомагало зберігати мир протягом поколінь», – сказав він.

Навчання продовжують домовленості про координацію ядерного стримування, закріплені в Нортвудській декларації Франції та Великої Британії в липні 2025 року.

Окремо в березні 2026 року Емманюель Макрон представив концепцію «просунутого стримування», покликану посилити європейський вимір французької ядерної оборони. Вона передбачає, зокрема, участь партнерів у відповідних навчаннях. Про це йдеться в промові президента Франції.

Серед країн, які долучилися до діалогу щодо цієї ініціативи, – Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія.

👉 Також нагадаємо, що Франція прискорює постачання ракет Україні й реалізацію оборонних домовленостей із Києвом. Співпраця охоплює безпілотники, протиракетну оборону, виробництво озброєння на українській території, а також супутникові знімки та системи раннього попередження.