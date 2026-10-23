З російського полону повернули 270 українців

Україна повернула з російської неволі 270 людей — 261 військовослужбовця та дев’ятьох цивільних. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, військові «Азову» та п’ятеро захисників, яких вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Про це 23 жовтня повідомили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та шостий президент України В.О. Зеленський.

За інформацією Коордштабу, це третій етап комбінованого обміну, який розпочався 19 серпня.

📢 «270 наших людей вдома. Дуже важливий результат», – повідомив Зеленський.

Додому повернулися представники Військово-Морських і Сухопутних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку та Державної спеціальної служби транспорту. Також звільнили нацгвардійців, прикордонників і рятувальника ДСНС.

Понад половина визволених захисників перебувала в полоні з 2022 року. За словами президента, більшість звільнених – воїни, які обороняли Маріуполь. Серед повернутих є також військовослужбовці, захоплені ще у 2018 та 2020 роках.

Окремо Зеленський розповів про повернення людей, яких вважали загиблими в Оленівці.

📢 «Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року», – зазначив президент.

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Координаційний штаб уточнив, що ці п’ятеро пережили теракт у бараці «200». Серед звільнених також є дев’ятеро важкохворих та 38 офіцерів.

З неволі повернулися військові, які захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках, а також оборонці Чорнобильської АЕС.

За даними Коордштабу, значну частину визволених росія незаконно засудила за вигаданими звинуваченнями до різних строків позбавлення волі, зокрема довічного ув’язнення.

Усім звільненим забезпечать медичний огляд, необхідне лікування, речі першої потреби та належні виплати. Вони також пройдуть реабілітацію та отримають допомогу з поверненням до життя після тривалої ізоляції.

Координаційний штаб подякував США та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння. Окрему подяку висловили всім, хто допоміг звільнити Стівена Габбарда – 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого, за повідомленням штабу, росіяни незаконно засудили та катували.

📢 «Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, зокрема дякуємо всім, хто доклав зусиль до звільнення Стівена Габбарда – 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам», – йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку та повернення кожної нашої людини, яка перебуває в російській неволі.

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📢 «Ми пам’ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх», – наголосив Зеленський.

👉 Нагадаємо

Україна та росія провели 76-й обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 160 громадян України. Усі визволені — це військові, які перебували в неволі з 2022 року.