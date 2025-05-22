На Донеччині та Луганщині СБУ продовжує нищити ворога

Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну боротьбу з живою силою ворога на східному фронті. Операції тривають у Донецькій і Луганській областях, де ударні дрони СБУ цілеспрямовано виявляють і знищують ворожі позиції. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Спроби російських окупаційних військ сховатися, замаскуватися або закріпитися у фортифікаційних спорудах приречені на провал: українські захисники діють точно і ефективно.

👉 За інформацією СБУ, лише з початку 2025 року в результаті спецоперацій на Донбасі було виявлено та знищено:

10 командно-спостережних пунктів і фортифікаційних споруд противника,

4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

📌 Крім цього, ліквідовано понад 30 окупантів. Дані підтверджено аеророзвідкою та засобами спостереження.

📢 «Ударні дрони СБУ системно вражають важливі цілі противника. Жодна ворожа “нора” не залишиться поза увагою. Ми працюємо до повної Перемоги», – йдеться в повідомленні української спецслужби.

💥 Оперативні дії СБУ на прифронтових територіях відіграють важливу роль у знищенні ворожої логістики, командування та складів, що забезпечують бойові дії окупаційних сил на сході.

☝️ Також нагадаємо, що на підставі матеріалів Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) завершено досудове розслідування щодо екссудді Луганського окружного адміністративного суду, яка добровільно перейшла на службу до незаконної окупаційної структури. Обвинувальний акт скеровано до суду. Наразі досудове розслідування щодо неї завершено, матеріали скеровано до суду, а фігурантка справи оголошена у розшук.