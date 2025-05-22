Четвер, 22 Травня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

На Донеччині та Луганщині СБУ продовжує нищити ворога

Денис Молотов
Денис Молотов
На Донеччині та Луганщині СБУ продовжує нищити ворога

Служба безпеки України (СБУ) продовжує активну боротьбу з живою силою ворога на східному фронті. Операції тривають у Донецькій і Луганській областях, де ударні дрони СБУ цілеспрямовано виявляють і знищують ворожі позиції. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Спроби російських окупаційних військ сховатися, замаскуватися або закріпитися у фортифікаційних спорудах приречені на провал: українські захисники діють точно і ефективно.

👉 За інформацією СБУ, лише з початку 2025 року в результаті спецоперацій на Донбасі було виявлено та знищено:

  • 10 командно-спостережних пунктів і фортифікаційних споруд противника,
  • 4 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

📌 Крім цього, ліквідовано понад 30 окупантів. Дані підтверджено аеророзвідкою та засобами спостереження.

📢 «Ударні дрони СБУ системно вражають важливі цілі противника. Жодна ворожа “нора” не залишиться поза увагою. Ми працюємо до повної Перемоги», – йдеться в повідомленні української спецслужби.

💥 Оперативні дії СБУ на прифронтових територіях відіграють важливу роль у знищенні ворожої логістики, командування та складів, що забезпечують бойові дії окупаційних сил на сході.

☝️ Також нагадаємо, що на підставі матеріалів Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) завершено досудове розслідування щодо екссудді Луганського окружного адміністративного суду, яка добровільно перейшла на службу до незаконної окупаційної структури. Обвинувальний акт скеровано до суду. Наразі досудове розслідування щодо неї завершено, матеріали скеровано до суду, а фігурантка справи оголошена у розшук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Ногами по голові били службовця ТЦК на Львівщині

СУСПІЛЬСТВО

Індія перекриває воду Пакистану: Моді погрожує економічними наслідками

ПОЛІТИКА

З початку року виїхали ще 100 тисяч людей з України

СУСПІЛЬСТВО

Підприємці на Сумщині сплатили на 2 млрд гривень податків більше, ніж торік – Кравченко

ПОДІЇ

Мерц: Є надія на завершення війни завдяки дипломатії Ватикану

ПОЛІТИКА

Німеччина збільшує чисельність своєї танкової бригади в Литві для стримування росії – Bloomberg

ПОДІЇ

Зеленський і прем’єр Греції обговорили посилення тиску на росію

ВЛАДА

Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Сіміона щодо виборів

ПОЛІТИКА

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

ПОДІЇ

На Тернопільщині перекинувся пасажирський бус

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип