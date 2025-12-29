Вівторок, 30 Грудня, 2025
Уряд Італії схвалив постанову про продовження допомоги Україні

Денис Молотов
Уряд Італії схвалив постанову про продовження допомоги Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Рада міністрів Італії схвалила урядову постанову, яка передбачає продовження допомоги Україні. Про це стало відомо після завершення засідання уряду, повідомляє агентство ANSA.

У короткому повідомленні зазначається, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про подальше надання підтримки Україні. Постанову було схвалено попри опір правої партії «Ліга», представники якої виступають проти подальшої військової допомоги Києву.

Голова уряду Італії Джорджа Мелоні, коментуючи рішення, наголосила, що Рим і надалі підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно», підтвердивши незмінність позиції італійського уряду щодо війни, розв’язаної росією.

Нагадаємо, раніше італійський уряд оприлюднив указ щодо нового, дванадцятого пакета військової допомоги для України. Документ, датований 14 листопада, було узгоджено між Міністерством оборони та Міністерством закордонних справ Італії та опубліковано в офіційному віснику.

Також раніше віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні заявляв, що додаткова допомога Україні, на його думку, може сприяти корупції в Києві й не допоможе покласти край повномасштабній війні.

