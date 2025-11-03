Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині

У ніч на понеділок українські військові вчергове завдали точкових ударів по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ), розташованому в Саратовській області на росії. Одночасно були уражені й інші об’єкти, які використовують російські окупаційні війська. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 3 листопада.

Згідно з офіційною інформацією, зафіксовано пряме влучання в об’єкт і спалах пожежі в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6, що входить до складу підприємства.

ℹ️ Саратовський НПЗ вважається одним із найстаріших нафтопереробних підприємств рф і має ключове значення для забезпечення паливом російської армії. За даними на 2023 рік, завод переробляв близько 4,8 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших постачальників пального для оборонного комплексу країни-агресора.

🚀 Удари по логістиці російських окупантів на Луганщині

Паралельно з атакою на НПЗ, українські Сили оборони завдали ударів по логістичних об’єктах противника на тимчасово окупованій Луганщині.

У Генштабі уточнили, що влучання зафіксовано по складу матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне. А також по рухомому складу пально-мастильних матеріалів у місті Довжанськ.

📢 «Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію», – заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

У соціальних мережах місцеві джерела повідомили, що це вже п’ята атака на Саратовський НПЗ за останні місяці. Користувачі публікували відео з полум’ям і густим димом, який підіймався над промисловою зоною.

За словами очевидців, один з ударів, ймовірно, був поглинутий спеціальною металевою сіткою, натягнутою над установкою ізомеризації пентан-гексанової фракції. Такі конструкції росіяни встановлюють для захисту стратегічних об’єктів від безпілотних атак.

☝️ Атака на Саратовський НПЗ вкотре продемонструвала, що Україна продовжує реалізовувати стратегію точкових ударів по інфраструктурі, яка підтримує російську воєнну машину. Цілеспрямоване ураження логістичних і промислових вузлів значно ускладнює здатність рф забезпечувати власні війська пальним та боєприпасами.