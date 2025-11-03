Понеділок, 3 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині

У ніч на понеділок українські військові вчергове завдали точкових ударів по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ), розташованому в Саратовській області на росії. Одночасно були уражені й інші об’єкти, які використовують російські окупаційні війська. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 3 листопада.

Згідно з офіційною інформацією, зафіксовано пряме влучання в об’єкт і спалах пожежі в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6, що входить до складу підприємства.

ℹ️ Саратовський НПЗ вважається одним із найстаріших нафтопереробних підприємств рф і має ключове значення для забезпечення паливом російської армії. За даними на 2023 рік, завод переробляв близько 4,8 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із найбільших постачальників пального для оборонного комплексу країни-агресора.

🚀 Удари по логістиці російських окупантів на Луганщині

Паралельно з атакою на НПЗ, українські Сили оборони завдали ударів по логістичних об’єктах противника на тимчасово окупованій Луганщині.

У Генштабі уточнили, що влучання зафіксовано по складу матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне. А також по рухомому складу пально-мастильних матеріалів у місті Довжанськ.

Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині 📢 «Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію», – заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

У соціальних мережах місцеві джерела повідомили, що це вже п’ята атака на Саратовський НПЗ за останні місяці. Користувачі публікували відео з полум’ям і густим димом, який підіймався над промисловою зоною.

За словами очевидців, один з ударів, ймовірно, був поглинутий спеціальною металевою сіткою, натягнутою над установкою ізомеризації пентан-гексанової фракції. Такі конструкції росіяни встановлюють для захисту стратегічних об’єктів від безпілотних атак.

☝️ Атака на Саратовський НПЗ вкотре продемонструвала, що Україна продовжує реалізовувати стратегію точкових ударів по інфраструктурі, яка підтримує російську воєнну машину. Цілеспрямоване ураження логістичних і промислових вузлів значно ускладнює здатність рф забезпечувати власні війська пальним та боєприпасами.

Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Понад 10 тисяч супутників Starlink виведено на орбіту

ТЕХНОЛОГІЇ

Тримали 165 днів позиції на передовій: Зеленський відзначив “Хрестом бойових заслуг” двох воїнів ТРО

ПОДІЇ

путін у лікарні пропонує зупинити бойові дії на Донбасі

ВАЖЛИВО

За мілітаризацію дітей в окупації через “юнармію” отримали підозри семеро причетних – прокуратура

ПОДІЇ

Угорщина планує сформувати проросійський альянс у ЄС

ВАЖЛИВО

Звірства під час окупації Бучі: командир взводу армії рф отримав підозру за вбивство 17 мирних жителів

ПОДІЇ

У Києві відбулася зустріч влади та громадськості Луганщини щодо підвищення взаємодії

ЛУГАНЩИНА

Боїв за добу побільшало, Покровський та Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

ПОДІЇ

Атаки на Дніпропетровщині: загинула лдина, троє поранено

ВІЙНА

На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках

ВІЙНА

Cкасовано графіки відключень електроенергії в усіх регіонах

ВАЖЛИВО

Нідерланди посилять кіберзахист України

ЕКОНОМІКА

ЦВК зареєструвала нового депутата від партії «Слуга народу»

ВЛАДА

Харків’янин «придбав» дитину за крипту для втечі з України

КОРДОН
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"