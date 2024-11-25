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Унаслідок атаки по центру Харкова постраждали 19 людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Унаслідок атаки по центру Харкова постраждали 19 людей
Наслідки російського удару по центру Харкова

Російські агресори знову завдали удару по центру Харкова, внаслідок чого постраждали щонайменше 19 людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі 25 листопада.

📢 «Попередньо удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. Кількість постраждалих зросла до 19», – зазначив Терехов.

За його словами, від обстрілу в тій чи іншій мірі пошкоджено 41 будинок.

Харківська обласна військова адміністрація уточнила, що серед постраждалих – 13 жінок і шість чоловіків віком від 21 до 71 року. З них 16 осіб отримали травми середньої тяжкості, решта – легкі ушкодження. Госпіталізовано 13 потерпілих.

Деталі обстрілу

Обстріл торкнувся центральної частини Харкова, зокрема Київського району, де спалахнула пожежа. Унаслідок атаки пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

📢 «Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки», – йдеться в повідомленні ОВА.

☝️ Місто Харків перебуває під постійними російськими обстрілами цього місяця. Нагадаємо, 19 листопада російські загарбники обстріляли Київський район Харкова, тоді постраждали 12 людей.

📌 Також було повідомлено, що росія вперше застосувала дрони зі шрапнеллю для атаки по місту Суми, повідомив голова ОВА. За його словами, ця зброя має на меті знищення людей, а не інфраструктури. З будинку, що зазнав значних руйнувань, рятувальники деблокували двох постраждалих, яких передали медикам. Загалом відомо про щонайменше двох загиблих та 12 поранених.

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