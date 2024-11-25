Унаслідок атаки по центру Харкова постраждали 19 людей

Російські агресори знову завдали удару по центру Харкова, внаслідок чого постраждали щонайменше 19 людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі 25 листопада.

📢 «Попередньо удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. Кількість постраждалих зросла до 19», – зазначив Терехов.

За його словами, від обстрілу в тій чи іншій мірі пошкоджено 41 будинок.

Харківська обласна військова адміністрація уточнила, що серед постраждалих – 13 жінок і шість чоловіків віком від 21 до 71 року. З них 16 осіб отримали травми середньої тяжкості, решта – легкі ушкодження. Госпіталізовано 13 потерпілих.

Деталі обстрілу

Обстріл торкнувся центральної частини Харкова, зокрема Київського району, де спалахнула пожежа. Унаслідок атаки пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

📢 «Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки», – йдеться в повідомленні ОВА.

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☝️ Місто Харків перебуває під постійними російськими обстрілами цього місяця. Нагадаємо, 19 листопада російські загарбники обстріляли Київський район Харкова, тоді постраждали 12 людей.

📌 Також було повідомлено, що росія вперше застосувала дрони зі шрапнеллю для атаки по місту Суми, повідомив голова ОВА. За його словами, ця зброя має на меті знищення людей, а не інфраструктури. З будинку, що зазнав значних руйнувань, рятувальники деблокували двох постраждалих, яких передали медикам. Загалом відомо про щонайменше двох загиблих та 12 поранених.