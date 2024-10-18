Українські діти відстають у своїх знаннях на два роки від необхідного рівня

Повномасштабна війна в Україні спричинила значні втрати в освітньому секторі. Згідно з дослідженням PISA-2022, українські діти та підлітки відстають у своїх знаннях на два роки від необхідного рівня. Про це в інтерв’ю для РБК-Україна повідомила заступниця міністра освіти і науки (МОН) України Надія Кузьмичова.

📢 «Це сигнал тривоги для всього суспільства. Освітні втрати не просто позначаються на індивідуальному розвитку дитини – вони в перспективі можуть стримувати економічний та соціальний прогрес цілої країни», — підкреслила вона.

Кузьмичова зазначила, що через вимушену евакуацію та пропуски в навчанні діти не мали змоги отримати необхідних знань та практичних навичок. Проблема не лише в шкільних оцінках — це питання розвитку м’яких навичок і соціалізації. Поточна ситуація напряму впливає на їхні професійні перспективи та успіхи в майбутньому.

📢 «Світовий банк прогнозує, що через освітні втрати ці учні сумарно втрачатимуть мільярди доларів доходів упродовж свого життя. Це реальна загроза нашому людському капіталу та розвитку всієї країни», — наголосила вона.

Зараз Міністерство працює над стратегією повернення дітей до очного навчання. Та «це не просто точкове рішення», а є критичним для «зобов’язання перед майбутнім держави, наш шанс забезпечити дітям необхідні знання, навички та впевненість, які так важливі для їхньої успішної реалізації в житті та для сильного майбутнього України».

Кузьмичова також наголосила, що з 2025 року в Україні буде впроваджено обов’язкове навчання для різних категорій учнів у різних форматах. Зокрема для тих, хто навчається дистанційно, та тих, хто ходить до школи. У 2027-2029 роках планується впровадження академічного та профільного навчання в старшій школі.

☝️ Нагадаємо, міністр МОН України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 11 жовтня висловив занепокоєння щодо значної кількості учнів старших класів, які залишають Україну. Зокрема, він звернув увагу на те, що в 10-11 класах чимало дітей, особливо хлопців, вирушають за кордон.