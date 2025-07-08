Україні бракує $19 млрд: ЄС розглядає нові джерела фінансування

Європейська комісія активізувала перемовини з державами-членами ЄС щодо фінансування України, у бюджеті якої бракує до 19 мільярдів доларів на 2025 рік. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на посадовців у Брюсселі.

📢 «Є дедалі більше занепокоєння щодо наступного року, і багато тих, хто розраховував на угоду про припинення вогню цього року, тепер змушений переглядати свої витрати та визнавати, що фінансова діра залишиться за будь-якого сценарію», — повідомив один із високопосадовців ЄС, залучений до перемовин з Україною.

☝️ Серед обговорюваних варіантів фінансування:

двосторонні позабюджетні гранти на військову допомогу ;

; аванси з 50-мільярдної схеми G7 ;

; а також більш широке використання заморожених російських державних активів, що перебувають у країнах Євросоюзу.

Єврокомісія вже переглядає параметри фінансування українських програм наступного року, оскільки вірогідність завершення війни в найближчі місяці оцінюється як низька. Особливу увагу приділено потенційному дефіциту державного бюджету України в умовах затягування бойових дій.

📢 У документі, який Україна передала країнам “Групи семи”, зазначено: «Замість дублювання можливостей, європейські союзники можуть співфінансувати українські сили, розглядаючи це як послугу, яку надає Україна для зміцнення безпеки континенту».

За словами одного з дипломатів ЄС, підтримка Києва – це не лише справа оборони України, а й стратегічна необхідність для всього європейського континенту. Тому частина витрат може бути обґрунтовано включена до національних оборонних бюджетів країн ЄС.

Ще одним варіантом, який активно обговорюється, є надання позик через механізм G7 ERA, що фінансується коштом прибутків від заморожених активів рф.

Потреба України в зовнішньому фінансуванні у 2026 році становитиме не менше $8 млрд — навіть за умов дострокової виплати частини коштів. У разі затримки виплат дефіцит може зрости до $19 млрд.

🔎 У Брюсселі також вивчають можливість інвестування заморожених російських коштів у більш ризикові фінансові інструменти. Однак, як наголошується, перед реалізацією цього плану необхідно розподілити ризики між країнами ЄС, щоб уникнути надмірної відповідальності Бельгії — основного юрисдикційного центру заморожених активів рф.

📢 «Ми вивчаємо ці варіанти, зокрема можливість ширшого використання заморожених російських активів», — підтвердив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс ще минулого місяця.

Очікується, що переговори щодо фінансування України стануть ключовою темою на саміті з питань відновлення. Він на початку липня пройде в Римі за участі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

📝 Нагадаємо, що ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає загальний обсяг допомоги у $50 млрд. З них $20 млрд – має надати ЄС. Крім того, Євросоюз раніше заявив про намір подвоїти військову допомогу Україні вже у 2025 році.

👉 Також раніше стало відомо, що експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) ухвалив рішення інвестувати $5 мільйонів у фонд оборонних інновацій D3, який діє в Україні.