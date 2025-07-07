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Данія інвестує $5 млн на підтримку українського defence tech

Денис Молотов
Денис Молотов
Данія інвестує $5 млн на підтримку українського defence tech

Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) ухвалив рішення інвестувати $5 мільйонів у фонд оборонних інновацій D3, який діє в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 7 липня.

☝️ Як підкреслюється в урядовому повідомленні, український defence tech отримає новий імпульс до розвитку. Зокрема, інвестиції EIFO дозволять масштабувати проєкти у сфері дронів, сенсорних технологій, засобів розмінування та рішень на базі штучного інтелекту.

📢 «D3 виступає свого роду посередником між Україною та країнами-партнерами, поєднуючи стартапи з капіталом та партнерствами, необхідними для масштабування передових технологій», — зазначили в уряді.

Партнерство також відкриває нові можливості для данських компаній. Вони зможуть отримати доступ до технологічних рішень, перевірених у бойових умовах, а також налагодити співпрацю з українськими командами.

☑️ EIFO став першим закордонним державним фондом, що підтримав D3. Паралельно фонд реалізує гарантійну систему для інвестицій в українську оборонну промисловість. Її загальний бюджет становить 1 мільярд данських крон ($157 млн).

Генеральний директор EIFO Педер Лундквіст пояснив:

📢 «У партнерстві з D3 ми надаємо капітал стартапам у сфері оборони та безпеки в Україні, отримуючи натомість життєво важливі технології, перевірені в бою. D3 є одним з найбільш проникливих, активних та ефективних інвесторів у сфері оборони в Європі. І ми пишаємося тим, що співпрацюємо з цією відданою командою»

У свою чергу, міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков наголосив, що Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за свободу.</p>

Фонд D3, створений улітку 2023 року Евелін Бучацькою, Антоном Верховдовим та Елею Чієчієвою, має на меті підтримку інноваційних оборонних стартапів у галузях автономії, робототехніки, безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та розмінування. D3 фокусується не лише на фінансуванні, а й на допомозі в масштабуванні технологій для потреб України та Європи.

Данія інвестує $5 млн на підтримку українського defence tech

Раніше повідомлялося, що українські оборонні компанії відкриють виробництва в Данії, а також, що у 2025 році Данія виділить 1,26 млрд євро для виробництва дронів дальньої дії для України.

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