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Україна знову просить арештувати путіна за ордером МКС

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна знову просить арештувати путіна за ордером МКС

Генеральний прокурор України Андрій Костін звернувся до Бразилії із закликом арештувати міжнародно розшукуваного злочинця володимира путіна, якщо той вирішить відвідати саміт G20. Про це він повідомив у інтерв’ю агентству Reuters, зазначивши, що отримав розвіддані, які вказують на можливу участь російського диктатора у заході.

📢 «У зв’язку з інформацією про те, що путін може бути присутнім на саміті G20 у Бразилії, я хотів би ще раз наголосити, що Бразилія як держава-учасниця Римського статуту зобов’язана заарештувати його, якщо він наважиться відвідати країну. Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та держави, де править верховенство закону», — підкреслив Костін.

Генпрокурор також попередив, що ігнорування цього зобов’язання може створити небезпечний прецедент. Це може дозволити обвинуваченим у воєнних злочинах вільно подорожувати світом, уникаючи покарання.

За словами двох чиновників з уряду Бразилії, путін отримав офіційне запрошення від країни на саміт G20. Цей захід має відбутися 18–19 листопада у Ріо-де-Жанейро. Однак, наразі немає підтвердження, чи планує путін відвідати Бразилію.

Коли журналісти у понеділок запитали прессекретаря кремля дмитра пєскова про рішення щодо участі путіна у саміті, він відповів: «Ні. Як тільки рішення буде ухвалено, ми вас поінформуємо».

Міжнародний кримінальний суд (МКС), який видав ордер на арешт путіна у березні 2023 року за звинуваченням у воєнному злочині – депортації українських дітей, відмовився коментувати ситуацію. Представник суду Фаді Ель Абдалла зазначив, що виконання ордерів на арешт залежить від держав-учасниць Римського статуту. Держави-члени зобов’язані співпрацювати відповідно до установчого договору суду.

Попри цей ордер, у вересні 2024 року диктатор путін відвідав Монголію з офіційним візитом. Це викликало обурення з боку України за нездатність країни виконати міжнародні зобов’язання. За словами українських чиновників, – це стало «показовим ударом по міжнародному правосуддю».

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