Україна відзначає День Конституції в умовах воєнного стану

У суботу, 28 червня, в Україні традиційно відзначається День Конституції — символ державності, суверенітету й правової ідентичності країни. Це єдине свято, прямо передбачене в Основному законі, і цього року його знову відзначають в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабну агресію росії.

🏛️ Основний закон України було ухвалено 28 червня 1996 року після безпрецедентно тривалого — майже добового — пленарного засідання Верховної Ради, яке стало рекордним в історії українського парламентаризму.

📢 «Це була не просто дата в календарі, а правовий прорив, що остаточно закріпив незалежність і суверенітет нашої держави», — відзначають історики права.

☑️ Прийняття Конституції визначило:

Правові засади незалежної України;

незалежної України; Суверенітет і територіальну цілісність держави;

держави; Гарантії прав і свобод людини та громадянина;

людини та громадянина; Зміцнення міжнародного авторитету України.

📘 Протягом існування Основного закону в нього неодноразово вносили зміни, проте процедура таких змін залишається жорсткою і чітко регламентованою. Для внесення поправок у різні розділи Конституції потрібно від двох третин до трьох чвертей голосів від конституційного складу парламенту.

🚫 Водночас є норми, які не підлягають змінам:

якщо зміни скасовують або обмежують основоположні права людини;

основоположні права людини; якщо вони загрожують незалежності чи територіальній цілісності держави.

Цьогорічне святкування Дня Конституції, попри загрози та виклики, є черговим підтвердженням незламності української демократії, сили інституцій та правової зрілості нації.

☝️ Нагадаємо, минулого року у День Конституції шостий президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і представникам інших професій, які захищають та зміцнюють українську державність.