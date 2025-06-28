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Україна відзначає День Конституції в умовах воєнного стану

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна відзначає День Конституції в умовах воєнного стану

У суботу, 28 червня, в Україні традиційно відзначається День Конституції — символ державності, суверенітету й правової ідентичності країни. Це єдине свято, прямо передбачене в Основному законі, і цього року його знову відзначають в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабну агресію росії.

🏛️ Основний закон України було ухвалено 28 червня 1996 року після безпрецедентно тривалого — майже добового — пленарного засідання Верховної Ради, яке стало рекордним в історії українського парламентаризму.

📢 «Це була не просто дата в календарі, а правовий прорив, що остаточно закріпив незалежність і суверенітет нашої держави», — відзначають історики права.

☑️ Прийняття Конституції визначило:
  • Правові засади незалежної України;
  • Суверенітет і територіальну цілісність держави;
  • Гарантії прав і свобод людини та громадянина;
  • Зміцнення міжнародного авторитету України.

📘 Протягом існування Основного закону в нього неодноразово вносили зміни, проте процедура таких змін залишається жорсткою і чітко регламентованою. Для внесення поправок у різні розділи Конституції потрібно від двох третин до трьох чвертей голосів від конституційного складу парламенту.

🚫 Водночас є норми, які не підлягають змінам:
  • якщо зміни скасовують або обмежують основоположні права людини;
  • якщо вони загрожують незалежності чи територіальній цілісності держави.

Цьогорічне святкування Дня Конституції, попри загрози та виклики, є черговим підтвердженням незламності української демократії, сили інституцій та правової зрілості нації.

☝️ Нагадаємо, минулого року у День Конституції шостий президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і представникам інших професій, які захищають та зміцнюють українську державність.

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