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Україна відкриває фронт для випробувань сучасної зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна відкриває фронт для випробувань сучасної зброї

Україна закликає міжнародні оборонні компанії випробовувати свої новітні розробки безпосередньо на фронті. Ініціатива реалізується через державну інноваційну платформу Brave1, повідомляє Reuters у четвер, 15 липня.

Програма має назву «Випробування в Україні». В її межах виробники можуть надіслати зразки озброєння, провести дистанційне навчання для українських військових, а згодом отримати детальний зворотний зв’язок на основі реального бойового застосування.

Керівник відділу зв’язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз зазначив, що ініціатива вже викликала значний інтерес серед компаній, однак імена учасників і технічні деталі поки що не розголошуються з міркувань безпеки.

💢 Основні напрями тестування: ППО, ШІ та боротьба з авіабомбами

Серед пріоритетів, які визначила платформа Brave1, — протиповітряна оборона, зокрема:

  • системи перехоплення безпілотників;
  • захисні комплекси нового покоління;
  • рішення на основі штучного інтелекту;
  • технології протидії керованим авіаційним бомбам.

Крім того, Україна зацікавлена у впровадженні:

  • систем електронного профілювання місцевості на землі;
  • інноваційних рішень для управління вогнем;
  • інтелектуальних систем наведення, що підвищують точність артилерії.
💢 Новітні розробки вже на озброєнні

Як підкреслює Reuters, повномасштабна війна стала потужним поштовхом для розробки й застосування технологій. Наприклад, морські безпілотники — катери без екіпажу — вже довели свою ефективність проти російської авіації.

☝️ Нагадаємо, на початку липня Україна та США домовилися про масштабне виробництво безпілотників. До кінця 2025 року очікується випуск сотень тисяч дронів різних типів, а наступного року виробництво ще збільшиться.

👉 Також раніше стало відомо, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала угоди на постачання дронів двох типів, Autel EVO Max 4N і Mavic 3 Pro, загальною вартістю 198,23 млн гривень.

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