Україна відкриває фронт для випробувань сучасної зброї

Україна закликає міжнародні оборонні компанії випробовувати свої новітні розробки безпосередньо на фронті. Ініціатива реалізується через державну інноваційну платформу Brave1, повідомляє Reuters у четвер, 15 липня.

Програма має назву «Випробування в Україні». В її межах виробники можуть надіслати зразки озброєння, провести дистанційне навчання для українських військових, а згодом отримати детальний зворотний зв’язок на основі реального бойового застосування.

Керівник відділу зв’язків з інвесторами Brave1 Артем Мороз зазначив, що ініціатива вже викликала значний інтерес серед компаній, однак імена учасників і технічні деталі поки що не розголошуються з міркувань безпеки.

💢 Основні напрями тестування: ППО, ШІ та боротьба з авіабомбами

Серед пріоритетів, які визначила платформа Brave1, — протиповітряна оборона, зокрема:

системи перехоплення безпілотників;

захисні комплекси нового покоління;

рішення на основі штучного інтелекту ;

; технології протидії керованим авіаційним бомбам.

Крім того, Україна зацікавлена у впровадженні:

систем електронного профілювання місцевості на землі;

на землі; інноваційних рішень для управління вогнем ;

; інтелектуальних систем наведення, що підвищують точність артилерії.

💢 Новітні розробки вже на озброєнні

Як підкреслює Reuters, повномасштабна війна стала потужним поштовхом для розробки й застосування технологій. Наприклад, морські безпілотники — катери без екіпажу — вже довели свою ефективність проти російської авіації.

☝️ Нагадаємо, на початку липня Україна та США домовилися про масштабне виробництво безпілотників. До кінця 2025 року очікується випуск сотень тисяч дронів різних типів, а наступного року виробництво ще збільшиться.

👉 Також раніше стало відомо, що Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала угоди на постачання дронів двох типів, Autel EVO Max 4N і Mavic 3 Pro, загальною вартістю 198,23 млн гривень.