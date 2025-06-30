Міноборони закупило безпілотників на майже 200 млн грн

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала угоди на постачання дронів двох типів, Autel EVO Max 4N і Mavic 3 Pro, загальною вартістю 198,23 млн гривень. Про це у понеділок, 30 червня, повідомляє проєкт «Наші гроші».

За інформацією джерела, у межах закупівель Агенція замовила 490 дронів Autel EVO Max 4N на суму 128,23 млн гривень. Очікувана вартість лотів на ці моделі становила 181,57 млн грн, тож економія державного бюджету сягнула 29%.

📢 «У тендерах за цей лот узяли участь 11 компаній. За результатами торгів, середня вартість одного комплекту склала 261 587 гривень, а найнижча — 257 300 грн», — зазначено в матеріалі.

Зауважується, що це новий рекорд мінімальної ціни на Autel EVO Max 4N. До цього найнижчою ціною вважався контракт Держспецзв’язку, укладений у травні, коли вартість становила від 261 332 до 269 442 грн за комплект.

Наразі, за оцінками джерел, роздрібна вартість Autel EVO Max 4N тримається на рівні близько 364 тис. грн, тобто на 28% дорожче, ніж у згаданому контракті.

Окрім цього, Агенція також замовила 865 дронів Mavic 3 Pro загальною вартістю 70 млн гривень. У тендерах за цей лот брали участь від 3 до 5 постачальників, а економія склала 7,7% від очікуваної суми.

📢 «Середня контрактна ціна на Mavic 3 Pro становила 81 277 грн за комплект. Це на 3,5% нижче за середньоринкову — 84 204 грн», — уточнюють журналісти, посилаючись на аналітику ProZorro.

☝️ Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив суттєво наростити внутрішнє виробництво БпЛА, зокрема дронів-перехоплювачів.

Також Норвегія інвестує 6,5 мільярда крон (еквівалент понад 550 мільйонів євро) в закупівлю безпілотників і пов’язаних з ними технологій для України.