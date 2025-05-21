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Україна відбила масовану атаку: ППО знищила 63 ворожі дрони

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна відбила масовану атаку: ППО знищила 63 ворожі дрони

У ніч проти 21 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, використавши 76 ударних дронів типу «Shahed». Також ворог задіяв безпілотники-імітатори різних типів. Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 63 ворожі дрони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Україна відбила масовану атаку: ППО знищила 63 ворожі дрониУ відбитті повітряного нападу брали участь підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотні системи.

☝️ Станом на 09:00 ранку 63 ворожі дрони було знешкоджено:
🔸 22 з них — уражено вогневими засобами;
🔸 ще 41 — втрачені локаційно або пригнічені системами РЕБ, без негативних наслідків.

Зафіксовано атаку на східні, північні та центральні регіони України. Найбільше постраждали Харківська та Сумська області.

📌 У Сумах, як повідомлялося раніше, внаслідок удару по двох промислових об’єктах частково зникло електропостачання в кількох районах міста. За офіційними даними, постраждала одна людина. Рятувальникам довелося виконувати роботу одночасно на трьох пошкоджених ворогом локаціях. Додатково було залучено спецтехніку для підвозу запасів води та гасіння з висоти.

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