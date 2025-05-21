Масовані обстріли Сумщини: удари по підприємствах, є загиблі

У ніч проти середи, 21 травня, Суми зазнали удару дронів-камікадзе, внаслідок чого були пошкоджені два промислові підприємства. Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар у Telegram та пресслужба ДСНС України в Сумській області.

📢 «Ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу “Шахед”. П’ять влучань зафіксовано по одному з об’єктів, ще два — по іншому. Унаслідок ударів у частині районів міста тимчасово зникло електропостачання», — зазначив посадовець ОВА.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров додав, що через обстріли пошкоджено лінії електропередач і виникли пожежі. За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. На місці працюють усі профільні служби.

📢 «Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену ворожою атакою. Так, 21 травня російські ударні БпЛА атакували промислові об’єкти Сумської громади. Відбулося часткове руйнування будівлі, також виникла масштабна пожежа. Горіння відбувалося, як всередині, так і на покрівлі», – повідомили в ДСНС.

Рятувальникам довелося виконувати роботу одночасно на трьох пошкоджених ворогом локаціях. Додатково було залучено спецтехніку для підвозу запасів води та гасіння з висоти.

Через постійну загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники ДСНС були змушені тимчасово призупиняти рятувальні роботи. Пожежі було ліквідовано.

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🔺 Крім того, протягом доби (з ранку 20 до ранку 21 травня) російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 громадах Сумщини.

📊 За інформацією обласної військової адміністрації:

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах .

та . Ворог застосовував керовані авіабомби (КАБи), реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), FPV-дрони та скидання ВОГ із БпЛА .

та . Статистика добових обстрілів: ▪️ 10 ударів КАБів; ▪️ 60 вибухів РСЗВ; ▪️ 30 скидань ВОГ із дронів.



📌 Втрати серед цивільного населення за добу:

У Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном та авіабомби загинули двоє людей — 1992 та 1965 р.н.

внаслідок удару FPV-дроном та авіабомби — 1992 та 1965 р.н. У Великописарівській громаді поранено двох людей — 1968 та 1973 р.н.

поранено двох людей — 1968 та 1973 р.н. В Есманській громаді — одна поранена (1965 р.н.).

— одна поранена (1965 р.н.). У Середино-Будській громаді — одна поранена (1992 р.н.).

— одна поранена (1992 р.н.). У Сумській громаді — ще одна людина поранена внаслідок нічної атаки БпЛА.

🏚️ Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

У Хотінській громаді — приватні будівлі.

— приватні будівлі. У Сумській громаді — промислові об’єкти та електролінії.

🚍 Протягом доби з прикордонних громад евакуйовано 59 людей.

🕰️ Повітряна тривога в області тривала 15 годин 34 хвилини.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі на Київщині внаслідок дронової атаки постраждало п’ятеро людей, включно з трьома дітьми.