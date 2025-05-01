Україна та США підписали угоду щодо надр: політичні рамки та деталі

Україна та США підписали історичну угоду, яка визначає основи політичної та економічної співпраці у сфері розробки надр та видобутку мінералів. Документ, що був підписаний у Вашингтоні, охоплює 57 важливих для обох країн мінералів, які мають стратегічне значення для розвитку економіки та енергетичної безпеки. Про це в четвер, 1 травня, повідомила Європейська правда, посилаючись на офіційний текст угоди.

☝️ Відповідно до джерела, обидві країни вирішили структурувати домовленості у кілька етапів. Наразі підписана політична угода визначає загальні принципи співпраці урядів у сфері надрокористування, експорту мінералів і надання американської допомоги, включно з військовою підтримкою.

Однак значна частина критично важливих деталей, зокрема й політичного характеру, буде оформлена пізніше — у так званій «технічній угоді», яка ще готується до підписання.

📢 «Угода, підписана у середу, викладена на лише 12 сторінках. Для порівняння – попередній проєкт, який США передавали Україні у березні, викладений тим самим шрифтом, забирає понад 90 сторінок», — зазначено в публікації.

❗ Документ містить гарантії, що його положення не суперечать чинним угодам між Україною та ЄС, а також євроінтеграційному курсу держави. Якщо така суперечність з’явиться, угоду з США буде переглянуто відповідно до європейських зобов’язань України.

Також підкреслюється, що рамкова угода не підпорядковує Україну американській правовій системі. У ній відсутнє право «першої руки» для американських компаній щодо отримання ліцензій на видобуток. Водночас бізнес зі США матиме рівний доступ до аукціонів та переговорів у порівнянні з іншими інвесторами.

Перелік ресурсів угоди:

🔎 Угода стосується таких ресурсів, як алюміній, сурма, миш’як, барит, берилій, вісмут, церій, цезій, хром, кобальт, мідь, диспрозій, ербій, європій, фтор, плавиковий шпат, гадоліній, галій, германій, золото, графіт, гафній, гольмій, індій, іридій, лантан, літій, лютецій, магній, марганець, неодим, нікель, ніобій, паладій, платина, калій, празеодим, родій, рубідій, рутеній, самарій, скандій, тантал, телур, цербій, тулій, олово, титан, вольфрам, уран, ванадій, ітербій, ітрій, цинк, цирконій, а також нафта і природний газ.

☝️ Згідно з текстом, угода охоплює лише нові родовища, на які ліцензії будуть видані після набуття нею чинності. Перелік копалин може розширюватися за взаємною згодою сторін.

📢 «Якщо [уряд США] надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок США вважатиметься збільшеним на оцінювальну вартість такої військової допомоги», — зазначається в документі.

Журналісти уточнюють, що українська сторона інвестуватиме прибутки від продажу ліцензій та ренту у спільний фонд. Водночас США здійснюватимуть свій внесок шляхом поставок нової зброї для ЗСУ.

📌 Однак положення, які раніше озвучував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у підписаному документі відсутні. Зокрема, немає згадки про зобов’язання США не виводити кошти з фонду впродовж 10 років та обов’язок реінвестувати всі доходи у відбудову України. Ці пункти мають бути включені до майбутньої технічної угоди.

☝️ Як повідомлялося, підписанню угоди передувала затримка — сторони зіткнулися з труднощами буквально в останній момент перед формальним оформленням домовленості.