Угода про корисні копалини між США та Україною під загрозою зриву

Підписання угоди про корисні копалини між США та Україною, яка мала б відкрити новий етап у співпраці щодо рідкісноземельних ресурсів, опинилося під загрозою зриву. Як повідомляє Financial Times у середу, 30 квітня, документ, який сторони готували до парафування, викликав суперечності в останню мить.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко у середу вирушила до Вашингтона для підписання угоди з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Перед цим тривали багатогодинні нічні переговори, проте вже під час її польоту до США з американського боку прозвучала жорстка вимога.

📢 «Вона має бути готова підписати всі документи або повертатися додому», — повідомили троє поінформованих джерел.

Американська сторона наполягає на одночасному підписанні одразу трьох документів: рамкової угоди, детальної угоди про інвестиційний фонд і третього — технічного додатка.

☝️ За словами одного зі співрозмовників, знайомого з позицією США, українська сторона намагалася змінити частину положень, погоджених ще на вихідних, попри попередження, що подорож до Вашингтона має сенс лише після фіналізації всіх умов.

Ключовими спірними пунктами залишаються:

🔹 механізми управління фондом

🔹 прозорість і контроль за витрачанням коштів

🔹 гарантії дотримання узгоджених стандартів

Разом з тим, як зазначили джерела, у разі повернення Києва до первісних домовленостей угода ще може бути підписана вже сьогодні.

Проте, як наголошують українські чиновники, підписання одразу всіх документів є юридично неможливим. Адже угода про інвестфонд вимагає попередньої ратифікації Верховною Радою.

📢 «Рамкова угода не передбачає безпекових гарантій, на які розраховував Київ», — наголошується у публікації. Натомість у документі йдеться про те, що він є «виразом ширшої довгострокової стратегічної співпраці… і відчутним свідченням підтримки США безпеки, добробуту, відновлення та інтеграції України у світові економічні структури».

Раніше сторони вже підписали меморандум про наміри створити інвестфонд, який сприятиме розвитку видобувної галузі, енергетики та суміжних технологій.

📌 У новій редакції документа також зазначається, що після набуття угодою чинності США можуть зараховувати до свого внеску у фонд будь-яку нову військову допомогу Україні. Включно з озброєнням, боєприпасами, технологіями та підготовкою персоналу.

☝️ Нагадаємо, раніше українська влада заявляла про ймовірність підписання угоди про корисні копалини вже протягом доби. В Офісі президента також висловлювали думку, що в разі її укладення президент США Дональд Трамп навряд чи вийде з мирних переговорів щодо припинення війни.