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Угода про корисні копалини між США та Україною під загрозою зриву

Денис Молотов
Денис Молотов
Угода про корисні копалини між США та Україною під загрозою зриву

Підписання угоди про корисні копалини між США та Україною, яка мала б відкрити новий етап у співпраці щодо рідкісноземельних ресурсів, опинилося під загрозою зриву. Як повідомляє Financial Times у середу, 30 квітня, документ, який сторони готували до парафування, викликав суперечності в останню мить.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко у середу вирушила до Вашингтона для підписання угоди з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Перед цим тривали багатогодинні нічні переговори, проте вже під час її польоту до США з американського боку прозвучала жорстка вимога.

📢 «Вона має бути готова підписати всі документи або повертатися додому», — повідомили троє поінформованих джерел.

Американська сторона наполягає на одночасному підписанні одразу трьох документів: рамкової угоди, детальної угоди про інвестиційний фонд і третього — технічного додатка.

☝️ За словами одного зі співрозмовників, знайомого з позицією США, українська сторона намагалася змінити частину положень, погоджених ще на вихідних, попри попередження, що подорож до Вашингтона має сенс лише після фіналізації всіх умов.

Ключовими спірними пунктами залишаються:

🔹 механізми управління фондом
🔹 прозорість і контроль за витрачанням коштів
🔹 гарантії дотримання узгоджених стандартів

Разом з тим, як зазначили джерела, у разі повернення Києва до первісних домовленостей угода ще може бути підписана вже сьогодні.

Проте, як наголошують українські чиновники, підписання одразу всіх документів є юридично неможливим. Адже угода про інвестфонд вимагає попередньої ратифікації Верховною Радою.

📢 «Рамкова угода не передбачає безпекових гарантій, на які розраховував Київ», — наголошується у публікації. Натомість у документі йдеться про те, що він є «виразом ширшої довгострокової стратегічної співпраці… і відчутним свідченням підтримки США безпеки, добробуту, відновлення та інтеграції України у світові економічні структури».

Раніше сторони вже підписали меморандум про наміри створити інвестфонд, який сприятиме розвитку видобувної галузі, енергетики та суміжних технологій.

📌 У новій редакції документа також зазначається, що після набуття угодою чинності США можуть зараховувати до свого внеску у фонд будь-яку нову військову допомогу Україні. Включно з озброєнням, боєприпасами, технологіями та підготовкою персоналу.

☝️ Нагадаємо, раніше українська влада заявляла про ймовірність підписання угоди про корисні копалини вже протягом доби. В Офісі президента також висловлювали думку, що в разі її укладення президент США Дональд Трамп навряд чи вийде з мирних переговорів щодо припинення війни.

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