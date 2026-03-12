ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Україна та Румунія домовилися про співпрацю в енергетиці й обороні

Денис Молотов
Україна та Румунія домовилися про співпрацю в енергетиці й обороні
Фото: зустріч президентів Володимира Зеленського та Нікушора Дана у Бухаресті / ОПУ / 12.03.2026

Стратегічне партнерство між Україною та Румунією було офіційно закріплене підписанням низки документів під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Нікушора Дана у Бухаресті. Про це стало відомо 12 березня під час спільної пресконференції глав держав.

Зокрема, президенти підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією. Також сторони уклали рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі.

Окрім цього, було підписано спільну заяву між Україною та Румунією про співпрацю у сфері оборонної промисловості, яка передбачає спільне виробництво оборонної продукції.

📢 «Сьогодні ми підписали декларацію про стратегічне партнерство. Це важливий документ у наших двосторонніх відносинах. Не слід приховувати, що історично існувала своєрідна недовіра між нашими країнами, але ця недовіра була усунута в момент, коли почалася війна у 2022 році. Сьогодні наші дві країни довірятимуть одна одній в тому, що робитимуть надалі, зобов’язуються спільно діяти в цій частині Європи», – заявив президент Румунії.

Україна та Румунія домовилися про співпрацю в енергетиці й обороні 02
Фото: зустріч президентів Володимира Зеленського та Нікушора Дана у Бухаресті / ОПУ / 12.03.2026

За словами Нікушора Дана, один із підписаних документів передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників.

📢 «Один з підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів в Румунії», – зазначив він.

Президент Румунії наголосив, що підписані документи відкривають новий етап взаємної довіри між Києвом і Бухарестом.

📢 «Це документи, які відкривають новий розділ довіри у наших двосторонніх стосунках», – підкреслив Дан.

Він також подякував шостому президенту України Володимиру Зеленському та українцям за боротьбу проти російської агресії. За його словами, ця боротьба ведеться «за всю Європу, тобто і за Румунію».

☝️ Нагадаємо, 12 березня шостий президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Румунії – Бухареста.

Під час переговорів основну увагу приділяють питанням безпеки, підтримці України у війні проти росії та розвитку двостороннього співробітництва.

Раніше у четвер засоби масової інформації повідомляли, що у п’ятницю запланований візит Зеленського до Франції.

