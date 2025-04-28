Понеділок, 28 Квітня, 2025
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Нафтогаз забезпечує газовий резерв коштами ЄБРР

Денис Молотов
Денис Молотов
Нафтогаз забезпечує газовий резерв коштами ЄБРР

Газовий резерв України поповниться завдяки угоді, підписаній НАК «Нафтогаз України» 28 квітня, про залучення 410 млн євро для термінової закупівлі 1 млрд кубометрів газу. Ці кошти дозволять забезпечити стабільність енергопостачання в умовах війни та атак на інфраструктуру.

Компанія повідомила, що отримала кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 270 млн євро. А також грант у розмірі 140 млн євро від уряду Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР.

📢 «Відповідні кредитна та грантова угоди були підписані очільником групи Нафтогаз Романом Чумаком та заступником директора ЄБРР в Україні Марком Магалецьким», – йдеться у повідомленні. Ці ресурси вже доступні для використання.

За словами Романа Чумака, залучені кошти спрямують на імпорт газу, що є критично важливим для підготовки до опалювального сезону.

📢 «Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу. Це критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону. Особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру», – заявив він. Таким чином, газовий резерв стане запорукою енергетичної безпеки країни.

Раніше, у квітні, Нафтогаз уклав третій контракт із польською компанією ORLEN на постачання 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США. Це стало частиною зусиль із диверсифікації джерел постачання. Водночас Україна розпочала сезон закачування газу до підземних сховищ (ПСГ), попри рекордно низькі запаси, спричинені війною та обмеженими можливостями імпорту.

☝️ Також нагадаємо, що НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення про продовження чинного тарифу на газ для побутових споживачів до квітня 2026 року.

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