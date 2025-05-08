Україна ратифікувала угоду зі США про надра

Верховна Рада України у четвер, 8 травня, ухвалила в цілому та за основу угоду про співпрацю з США у сфері надрокористування. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

📢 «Рада підтримала ратифікацію угоди про копалини між США та Україною. За основу та в цілому. За — 338… Всі фракції та групи проголосували», — написав парламентар.

☝️Перед голосуванням Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив проєкт, а Кабінет Міністрів України передав усі необхідні документи — зокрема пояснювальну записку, текст угоди та інформацію про її реєстрацію.

📆 Нагадаємо, угоду між Україною та США було підписано в ніч на 1 травня. Вона передбачає створення спільного Інвестиційного фонду відбудови США-Україна у сфері розвідки, видобутку та розвитку надр.

Два дні тому Кабмін офіційно передав угоду про надра на ратифікацію до парламенту. Водночас шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що депутатів, які не підтримають ратифікацію, слід позбавити американських віз.