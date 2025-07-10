Україна пережила чергову масовану атаку дронів та ракет

У ніч на четвер, 10 липня, російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, випустивши 415 ударних об’єктів по території України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили 382 повітряні цілі.

📢 «Ворог застосував 397 ударних дронів типу “Shahed” та дронів-імітаторів, які запускалися з території Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллерово. Приблизно 200 із них – це безпілотники “Shahed”», – зазначили у Повітряних силах.

🔥 Крім дронів, росіяни випустили також:

8 балістичних ракет Іскандер-М з Брянської області;

6 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області;

4 зенітні ракети С-300 з Курської області.

☝️ Атака на Київ була головною ціллю цієї повітряної операції. До її відбиття були залучені всі сили ППО, включаючи авіацію, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи.

📊 За попередніми підрахунками станом на 10:00:

збито 164 «Shahed»;

8 Іскандерів-М;

6 ракет Х-101;

Ще 204 повітряні об’єкти – було втрачено локаційно або подавлено за допомогою засобів РЕБ.

📌 Відомо про влучання у восьми різних локаціях, де 33 дрони вразили цілі. У 23 інших точках зафіксовано падіння уламків збитих повітряних засобів ураження.

🚑 Як повідомлялося раніше, атака на Київ у ніч на 10 липня призвела до загибелі двох людей та щонайменше 16 поранених. У столиці пошкоджено об’єкти житлової, медичної, освітньої, торговельної та транспортної інфраструктури у восьми районах.