П’ятниця, 11 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Україна пережила чергову масовану атаку дронів та ракет

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна пережила чергову масовану атаку дронів та ракет

У ніч на четвер, 10 липня, російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, випустивши 415 ударних об’єктів по території України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили 382 повітряні цілі.

📢 «Ворог застосував 397 ударних дронів типу “Shahed” та дронів-імітаторів, які запускалися з території Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллерово. Приблизно 200 із них – це безпілотники “Shahed”», – зазначили у Повітряних силах.

Україна пережила чергову масовану атаку дронів та ракет🔥 Крім дронів, росіяни випустили також:

  • 8 балістичних ракет Іскандер-М з Брянської області;
  • 6 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області;
  • 4 зенітні ракети С-300 з Курської області.

☝️ Атака на Київ була головною ціллю цієї повітряної операції. До її відбиття були залучені всі сили ППО, включаючи авіацію, зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи.

📊 За попередніми підрахунками станом на 10:00:

  • збито 164 «Shahed»;
  • 8 Іскандерів-М;
  • 6 ракет Х-101;

Ще 204 повітряні об’єкти – було втрачено локаційно або подавлено за допомогою засобів РЕБ.

📌 Відомо про влучання у восьми різних локаціях, де 33 дрони вразили цілі. У 23 інших точках зафіксовано падіння уламків збитих повітряних засобів ураження.

Україна пережила чергову масовану атаку дронів та ракет

🚑 Як повідомлялося раніше, атака на Київ у ніч на 10 липня призвела до загибелі двох людей та щонайменше 16 поранених. У столиці пошкоджено об’єкти житлової, медичної, освітньої, торговельної та транспортної інфраструктури у восьми районах.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Удари по рятувальниках ДСНС у Харкові та Херсоні

ВІЙНА

Затримано учасника силового угруповання проросійської партії

КРИМІНАЛ

Миколаїв під обстрілом: дрони пошкодили будинки, є поранений

ВІЙНА

137 бойових зіткнень за добу: ворог зазнав нищівних втрат на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Ґутеріш та ООН рішуче засудили атаки росії по Україні

ПОЛІТИКА

Пожежа у Луцьку: рятувальники впорались з наслідками обстрілу

ВІЙНА

Франція після 15 років відновлює виробництво ракет SCALP

ПОДІЇ

Українські дипломати уникали роками перекладачку Ради ЄС

ПОЛІТИКА

Дрони рф атакували Одесу: є загиблий, масові руйнування

ВІЙНА

Гегсет знову без погодження обмежив поставки Україні

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"