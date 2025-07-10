Четвер, 10 Липня, 2025
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Ракетний удар по Києву: двоє загиблих, десятки поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Києву: двоє загиблих, десятки поранених

У ніч на 10 липня внаслідок обстрілу Києва загинули щонайменше дві людини: 22-річна капрал поліції – співробітниця поліції метрополітену, та 68-річна мешканка Подільського району. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

📢 «У восьми районах столиці зафіксовані ушкодження житлових будинків, медичних установ, закладів освіти, торгівлі, а також об’єктів транспортної інфраструктури», – уточнив очільник МВС.

За його словами, понад десять людей отримали поранення, однак кількість постраждалих ще уточнюється. Кияни продовжують звертатися по медичну допомогу. Поліція проводить поквартирні обходи, щоб виявити тих, хто може потребувати допомоги або був заблокований внаслідок ударів.

☝️ На місцях влучань одразу були розгорнуті оперативні штаби. До ліквідації наслідків залучено близько 400 співробітників ДСНС та 90 одиниць спеціалізованої техніки, зокрема роботизовані комплекси, інженерні машини, пожежно-рятувальні засоби. Активно працюють піротехнічні групи та фахівці з верхолазної підготовки.

Поліцейські, окрім фіксації наслідків воєнного злочину рф, також охороняють периметри влучань та сприяють евакуації мешканців.

📢 «Поліція документує всі руйнування як воєнний злочин росії проти мирного населення», – підкреслив Клименко.

Нагадаємо, під час цієї масованої атаки росіяни спершу застосували дрони-камікадзе, а після цього – балістичні ракети. Далі в напрямку Києва були запущені щонайменше п’ять крилатих ракет, які прямували до столиці в складі двох груп.

Унаслідок ударів у місті виникли пожежі, є пошкодження, зокрема зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря.

👉 Також нагадаємо, що під час чергової масованої атаки рф на західні регіони України постраждала Житомирська область.

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