Україна отримала дев’ятий транш МВФ на 500 мільйонів доларів

Україна отримала черговий, дев’ятий, транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 500 мільйонів доларів. Кошти спрямують на фінансування першочергових видатків державного бюджету, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 1 липня.

📢 «Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Загальна сума отриманого фінансування в межах програми вже становить 10,6 млрд доларів», — зазначив глава уряду у своєму Telegram-каналі.

☝️ Він подякував МВФ за стабільну та системну підтримку яка, за його словами, «допомагає Україні залишатися сильною в боротьбі за свободу та у відновленні держави».

У Міністерстві фінансів нагадали, що чотирирічну програму EFF на суму 15,5 млрд доларів (11,6 млрд СПЗ) було затверджено МВФ 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною загального міжнародного пакета допомоги Україні, обсяг якого на 2023–2027 роки оцінюється у 152,9 млрд доларів.

📊 У Мінфіні також підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення МВФ є третім за обсягом джерелом фінансової допомоги Україні, поступаючись лише ЄС і США.

Раніше повідомлялося, що у березні цього року Україна ініціювала перегляд обсягу одного з траншів. Загалом на 2025 рік передбачається отримати 2,7 млрд доларів в рамках чотирьох щоквартальних переглядів.

Також нагадаємо, що Виконавча рада МВФ затвердила черговий транш для України у розмірі 400 мільйонів доларів США.