Вівторок, 1 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна отримала дев’ятий транш МВФ на 500 мільйонів доларів

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна отримала дев’ятий транш МВФ на 500 мільйонів доларів

Україна отримала черговий, дев’ятий, транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 500 мільйонів доларів. Кошти спрямують на фінансування першочергових видатків державного бюджету, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 1 липня.

📢 «Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Загальна сума отриманого фінансування в межах програми вже становить 10,6 млрд доларів», — зазначив глава уряду у своєму Telegram-каналі.

☝️ Він подякував МВФ за стабільну та системну підтримку яка, за його словами, «допомагає Україні залишатися сильною в боротьбі за свободу та у відновленні держави».

У Міністерстві фінансів нагадали, що чотирирічну програму EFF на суму 15,5 млрд доларів (11,6 млрд СПЗ) було затверджено МВФ 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною загального міжнародного пакета допомоги Україні, обсяг якого на 2023–2027 роки оцінюється у 152,9 млрд доларів.

📊 У Мінфіні також підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення МВФ є третім за обсягом джерелом фінансової допомоги Україні, поступаючись лише ЄС і США.

Раніше повідомлялося, що у березні цього року Україна ініціювала перегляд обсягу одного з траншів. Загалом на 2025 рік передбачається отримати 2,7 млрд доларів в рамках чотирьох щоквартальних переглядів.

Також нагадаємо, що Виконавча рада МВФ затвердила черговий транш для України у розмірі 400 мільйонів доларів США.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

TikTok можуть викупити дуже заможні американці — Трамп

ПОДІЇ

Атака на Львівщину: ворог цілив по критичній інфраструктурі

ВІЙНА

Трамп: Ядерні об’єкти Ірану знищено, медіа та розвідка брешуть

ПОЛІТИКА

Генштаб оновив карту бойових дій: третина боїв – на одному напрямку

ВІЙНА

Від початку доби на фронті відбулось 71 зіткнення: де ворог атакує найбільше

ПОДІЇ

Прикордонники зупинили спробу втечі чоловіків з України

СУСПІЛЬСТВО

“Орєшнік” та “шахед” з ШІ й камерою: у Києві показали збиті безпілотники рф

ПОДІЇ

В ГУР показали начинку модернізованого Shahed-136 з камерою та штучним інтелектом

ПОДІЇ

росія атакувала Україну 52 дронами: більшість – збито

ВІЙНА

Запоріжжя атакували дронами: пожежі та руйнування, є поранений

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"