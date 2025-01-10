Україна отримала 3 млрд євро від ЄС, за які заплатить росія

Державний бюджет України поповнився 3 мільярдами євро, отриманими від Європейського Союзу у межах програми спільного кредитування країн Великої сімки. Погашення цього кредиту планують здійснити за рахунок заморожених активів країни-агресора – російської федерації. Інформацію про те, що “росія заплатить” оприлюднив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі 10 січня.

📢 «Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів. Україна спрямує цей ресурс на пріоритетні бюджетні видатки», – зазначив Шмигаль.

Він також нагадав, що ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів забезпечить Євросоюз.

📢 «Таким чином втілюємо в життя принцип “росія заплатить”, і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році», – додав глава уряду.

Варто зауважити, що наприкінці грудня Сполучені Штати розпочали виплати Україні у межах програми кредитування G7, загальний обсяг якої становить 20 мільярдів доларів. Перший транш склав 1 мільярд доларів.

Також стало відомо, що США нададуть Україні 15 мільярдів доларів, які будуть забезпечені майбутніми доходами від російських заморожених активів.