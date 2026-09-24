Двоє загиблих і восьмеро поранених: наслідки нічної та ранкової атак на Київ 24 вересня

У ніч проти четверга, 24 вересня, російські окупаційні війська атакували Київ. Загинули двоє людей, щонайменше восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих — поліцейський, який прибув допомагати людям після удару. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Уранці столиця знову опинилася під обстрілом: у Дарницькому районі згоріли припарковані автомобілі.

Про наслідки атак повідомили ДСНС України, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський та міський голова Віталій Кличко. За інформацією МВС, нічний обстріл пошкодив понад 50 цивільних об’єктів. Серед них — житло, медичні установи, поштові відділення та підприємство.

Очільник МВС зазначив:

📢 «У Києві внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 50 цивільних обʼєктів – житлові будинки, поштові відділення, пологовий будинок, текстильне підприємство.

На жаль, двоє людей загинули – жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході. Ще восьмеро людей поранені, серед них – поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Двоє людей перебувають у важкому стані».

Рятувальники повідомили про руйнування та пожежі у Солом’янському, Подільському й Дніпровському районах. За оприлюдненим уранці зведенням, пожежі на зазначених локаціях ліквідували. На місцях працювали необхідні служби.

🔹 У Солом’янському районі удар частково зруйнував складські будівлі. Вогонь охопив склади та поширився на підвальні приміщення. Трьох постраждалих доправили до лікарень.

🔹 У Подільському районі влучання сталося поруч із пологовим будинком. На автомобільній стоянці загорілися чотири машини. Після ліквідації пожежі повідомили про виявлене тіло загиблого. За іншою адресою в цьому районі рятувальники загасили одноповерхову нежитлову будівлю.

Пошкоджень зазнали й медичні установи: у пологовому будинку вибило вікна та пошкодило частину фасаду, також постраждав розташований поруч клініко-діагностичний центр. За попередньою інформацією мера, у самому пологовому будинку поранених не було.

🔹 У Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, де виникла пожежа. На цій локації виявили одного потерпілого. За іншою адресою зруйновано приватний житловий будинок — там рятувальники врятували одну людину та ліквідували загоряння. Ще два сусідні будинки зазнали пошкоджень.

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Нічні повідомлення мера та повторний удар уранці

Упродовж ночі Віталій Кличко повідомляв про виклики екстрених служб, падіння уламків і нові дані щодо постраждалих. Наведені нижче цифри відображають ситуацію на час публікації кожного повідомлення. Згодом ДСНС та МВС уточнили загальний результат нічної атаки: двоє загиблих і щонайменше восьмеро поранених.

О 01:30 мер повідомив про балістичну атаку:

📢 «Вибухи в Києві. Столиця під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!».

Вже о 01:34 він написав про виклик швидкої допомоги до Святошинського району:

📢 «Виклик медиків також у Святошинський район столиці. Бригада прямує».

О 01:44 надійшло повідомлення про направлення медиків до іншого району:

📢 «Також бригада медиків прямує в Подільський район столиці».

О 01:51 Кличко уточнив перші відомості про місця падіння уламків:

📢 «У Соломʼянському та Подільському районах падіння уламків на території нежитлової забудови».

О 01:54 мер повідомив про наслідки у Дніпровському районі:

📢 «У Дніпровському районі падіння уламків у двори 16- поверхового та приватного житлових будинків. А також – на адміністративну будівлю.

Екстрені служби прямують на місця».

Першу інформацію про загиблого та поранених оприлюднили о 02:05:

📢 «Один загиблий та двоє постраждалих у столиці. Обох поранених медики госпіталізували».

О 02:08 міський голова розповів про руйнування приватного будинку та пожежу біля медзакладу:

📢 «У Дніпровському районі, де уламки впали у двір приватної садиби, сталася часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу. Сталося загоряння автомобілів. Екстрені служби прямують на місця».

О 02:44 з’явилося уточнення щодо пологового будинку, сусіднього медичного центру та кількості жертв:

📢 «У пологовому будинку в Подільському районі, біля якого впали уламки ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі.

Попередньо, в медзакладі постраждалих немає. Один загиблий на парковці біля медзакладу. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч.

На цей час у столиці двоє загиблих та троє постраждалих. Усіх поранених медики госпіталізували».

О 02:57 мер повідомив про додаткові локації падіння уламків у Дніпровському районі та на проїжджій частині в Дарницькому:

📢 «У Дніпровському районі уламки впали ще за двома адресами – на території приватних садиб. У одному з будинків руйнування. У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги».

О 03:08 Кличко оновив інформацію про поранених:

📢 «Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували. Двоє людей загинули».

Уранці російська атака на Київ продовжилася. У Дарницькому районі після обстрілу загорілися автомобілі, припарковані у дворі багатоповерхового будинку. Три машини знищено, ще понад десять — пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу. За інформацією ДСНС про цей удар, люди не постраждали.

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Таким чином, повідомлення про ранкове займання автомобілів стосується окремої локації в Дарницькому районі. Чотири машини, які горіли вночі біля пологового будинку, розташовувалися на стоянці у Подільському районі.

Цієї ж ночі під російським ударом опинилася Одеса. За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджено дах і частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у десяти прилеглих житлових будинках та школі. За цим повідомленням, постраждалих не було. Комунальники працювали на місці від ночі, розчистили вулицю та закрили віконні отвори в житлових будинках.

👉 Також нагадаємо, що у Києві внаслідок російської атаки безпілотниками в середу, 23 вересня, загинули двоє чоловіків, ще 23 людини постраждали.